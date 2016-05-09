Derbide sahaya giren taraftar: Ben yıllarca Galatasaray diye bağırdım, bir kere de takımım Kilis'i duysun istedim

Galatasaray ile Beşiktaş derbisinde sahaya girerek tartışmalara neden olan Kilisli Ahmet Köse Canarslan, "Galatasaray'ın kulübünden, başkanından, seyircisine herkesten özür diliyorum. Ben yıllarca Galatasaray diye bağırdım, bir kere de takımım benim adımı duysun istedim. Ben bunu gündeme oturmak için değil, sadece gündemde olmayan bir şeyin sesini duyurmak için yaptım. Kilis'te evlatlar ölüyor, analar ölüyor. Bunu duyan biz ve bizim gibiler, sadece bizler oluyoruz" diye konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Kilis'te yaşananlara dikkat çekmek için böyle bir eylem yaptığını söyleyen Canarslan, "Atak olduğunu bilmiyordum. Bilsem o hareket yapmazdım. Benim yüzümden iptal olmaması lazımdı. Gol verilmesi doğruydu" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın gol atığı sırada sahaya girerek tartışmalara neden olan Galatasaray taraftarı Ahmet Köse Canarslan, neden böyle bir eylem gerçekleştirdiğini anlattı.

Avcılar'da kuaförlük yapan Canarslan Kilis doğumlu olduğunu belirterek, "Ben bunu gündeme oturmak için değil, sadece gündemde olmayan bir şeyin sesini duyurmak için yaptım. Çok koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Kendi passolig kartımla gittim. Galatasaray'dan da özür diliyorum. Çünkü benim Kilis'im zor durumda. Yıllarca ben 'Galatasaray' diye bağırdım. Bir kere de cimbom benim adımı duysun dedim. Kilis'te evlatlar ölüyor, analar ölüyor. Bunu duyan biz ve bizim gibiler, sadece bizler oluyoruz" diye konuştu.

Aynı gün Taksim'de Kilis Derneği tarafından düzenlenen gösteriye katıldığını söyleyen Canarslan, "Tam maç 75'inci dakikaya geldiğinde kendimi tutamadım. O gün Taksim Meydanında Galatasaray Lisesinin önünde Kilis Derneğinin gösterisindeydim. Gösteri yaptık ama medyada yine duyulmadı. Ben de maça gittim. Planlı programlı değildim. Maçta kafamı dağıtamadım. Sağa sola baktım hiç bir şey yapamadım. En son dedim ki; ne yapacağım Allah'ım sen bana yardım et belki böyle duyulurum' dedim ve içeri girdim. Ama planlı programlı bir şey yapmamıştım. Sadece tek yaptığım ülkeme milletime Kilis'in ve Kilislinin zor durumda olduğunu göstermekti" şeklinde konuştu.

Yaptığı eylem nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Canarslan, "Benim yaptığım eylem güzel bir eylem değil, özür diliyorum. Galatasaray'ın kulübünden, başkanından, seyircisine herkesten özür diliyorum. Ben de koyu bir Galatasaraylıyım. Güzel bir şey değil ama memleketim zordaydı. Psikolojim yerinde değildi. Beni affetsinler ben öyle bir insan değilim. Ben kesinlikle ve kesinlikle maganda, holigan bir insan değilim. Ben 36 yaşımda 3 çocuk babasıyım. Ailemi çok seviyorum. Sadece güzel memleketime üzülüyorum" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın o anda gol attığının farkına varmadığını söyleyen Canarslan, "O an atak olduğunu bilmiyordum. Atak olduğunu bilsem o hareketi yapmazdım. Sadece o dakikalarda 76. dakikaya yaklaştığını gördüm. 76. dakika yaklaştığı için sahaya girdim. Gol verilmeli miydi? Bütün kurallar 'verilmeliydi' diyor. O gol verilmeliydi. Benim yüzümden iptal olmaması lazımdı, verilmeliydi. Bence doğru karar." dedi.