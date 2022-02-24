CHP, Kılıçdaroğlu'nun değişen programıyla ilgili bilgilendirme notu paylaştı

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle değişen programına ilişkin bir bilgilendirme notu paylaştı. Notta, Kılıçdaroğlu’nun “Nükleer güce sahip bir ülkenin Avrupa’nın göbeğinde demokratik bir ülkeyi işgalinin kabul edilemezliğini ifade ettiği” anımsatıldı.

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CHP’nin resmi sosyal medya hesabından; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Denizli programını tamamlamadan Ankara’ya dönmesi ile ilgili bilgilendirme notu paylaşıldı. Notta şu ifadeler kullanıldı:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ukrayna krizi nedeniyle:

.Günün erken saatlerinde İYİ Parti, Saadet, Demokrat, Demokrasi ve Atılım, Gelecek Partisi sayın genel başkanları ile telefon üzerinden durum değerlendirmesi yaptı.



. Cumhurbaşkanlığı’ndaki ‘Güvenlik Zirvesi’ sonrasında, Grup Başkanvekillerimiz aracılığıyla konunun ve değerlendirmelerimizin Meclis gündemine taşınması talimatını verdi.



. CHP MYK’sını acil toplantıya çağırdı. Bu kapsamda Denizli programını keserek Ankara’ya dönme kararını açıkladı. Olağanüstü MYK toplantısına CHP Dış Politika Kurulu üyeleri ile TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerini de çağırdı.



. CHP Dış Politika Kurulu üyeleriyle telefonla konuşarak gelişmeleri değerlendirdi.



. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sıkı sıkıya bağlı kalınması gereğinin ve uluslararası hukuka bağlılığın altını çizdi. Türkiye’nin bir savaşta olmadığını vurguladı. Boğazlar hukukunun buna göre uygulanacağını hatırlattı.



. Türkiye’nin tutumunun, Cumhurbaşkanlığı’ndaki ‘Güvenlik Zirvesi’ sonrası mutlaka, iktidar tarafından TBMM’ye anlatılması çağrısında bulundu.



. Nükleer güce sahip bir ülkenin Avrupa’nın göbeğinde demokratik bir ülkeyi işgalinin kabul edilemezliğini ifade etti.”

