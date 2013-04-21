CHP, kendi içindeki taşeronu bitirdi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Genel Merkezi’nde taşeron firma adına çalışan 37 personel hem sendikalı hem de kadrolu olarak işe alındı. Tamamı toplu sözleşmeli, sendikalı, kadrolu olan çalışanlar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ı ziyaret ederek kendisine çiçek sundu.

CHP emekçilerine kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Burası bir siyasi parti buraya gelen vatandaşlarımıza, CHP’li partililerimize iyi davranın, herkesi güleryüzle karşılayın. Sizlerden eskisinden çok daha iyi hizmetler bekliyorum. Artık siz de bu ailenin CHP çatısının altında yaşayan birer ferdisiniz” dedi.

Oran: Taşeronu bitiren tek siyasi parti biziz

Umut Oran da Ağustos 2012’de İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilince öncelikli olarak belirlediği hedefe ulaşmaktan mutlu olduğunu belirtirken, “Ankara’da tüm siyasi partiler içerisinde taşeronu kaldırarak çalışanlarının tamamını toplu sözleşmeli, sendikalı yapan tek siyasi parti biziz” dedi.

Önce evimizde buna son vermeliydik

Sosyal demokrat bir parti olarak kendileri için en önemli değerin emek olduğunu belirten Oran, emeği ile değer üreten herkesin tüm haklarının korunması ve gelişmesinden yana olduklarını vurguladı. Oran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu da her yerde, her zaman söyledik. Taşeron işçilik özellikle emekçiler yönünden büyük hak kayıplarına neden oluyor, onların iş güvencelerini, kazanımlarını bir boyutuyla tehdit ediyor. Biz bu duruma daha fazla müsaade edemedik. Önce evimizde bu uygulamaya son vermenin doğru olduğuna inandık ve hemen göreve geldikten sonra gereken çalışmaları yaparak, bütün işçilerimizi kadrolu bir statüye kavuşturduk. Artık çalışanlarının tamamı sendikalı olan taşeron işçi çalıştırmayan tek siyasi parti CHP'dir."

Kadroya geçen 37 kişinin yeni statüleri ile elde ettikleri kazanımların hem kendileri hem de CHP açısından sevindirici olduğunu kaydeden Oran, "Onların da bu süreçten sonra çok daha güçlü, candan ve istekli bir şekilde partimize sundukları katkının artarak devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.