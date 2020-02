CHP Kayseri il yönetiminde 6 üye görevinden istifa etti

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - CHP Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu\'nda 6 üye, görevlerinden istifa etti. Ortak basın toplantısıyla istifayı duyuran üyelerden Zeki Gümüş, \"Demokratik ve katılımcı örgüt yapısından uzaklaşıp, tek iradeye dayalı yönetim anlayışına kaymış olmayı ne örgüt geleneğine ne de değerlerimize uygun bulmuyoruz\" dedi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu\'nda Zeki Gümüş, Ali Domaniç, Recep Akın, Filiz Özkan, Nuran Çetin ve Filiz Ergün, ortak basın toplantısı düzenleyerek, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. CHP İl Başkanlığı\'ndaki toplantıda konuşan Gümüş, her türlü ayrımcılığı reddedip, insana öncelik vermek için eşitlik, adalet ve şeffaflık ilkeleri ışığında bir yönetim anlayışı ile yönetim görevine talip olduklarını söyledi. Gümüş, \"Geldiğimiz noktada saydığımız ilkelerimize birçok aykırı davranışa maruz kaldık. Bu davranışların düzeltilmesi için her zeminde mücadelemizi sürdürmemize rağmen dikkate alınmadığımız gibi bu davranışlar her geçen gün biraz daha ağırlığını hissettirerek devam etmiş, yönetim kurulu irademiz yok sayılmıştır\" diye konuştu.

\'HİÇ KİMSE PARTİMİZDEN DAHA BÜYÜK VE DEĞERLİ DEĞİL\'

Tüm uyarılara rağmen ihlallere son verilmediğini dile getiren Zeki Gümüş, \"Demokratik ve katılımcı örgüt yapısından uzaklaşıp, tek iradeye dayalı yönetim anlayışına kaymış olmayı ne örgüt geleneğine ne de değerlerimize uygun bulmuyoruz. Kişisel ikbal ve çıkarlarımızı bir kenara bırakıp, ülkemizin, cumhuriyetimizin ve partimizin çıkarları için hep birlikte hareket edip, kucaklaşıp, bütünleşmemiz gerekirken, \'Ben değil biz\' dememiz gerekirken, maalesef birileri hep \'ben\' demeyi, kişisel ve ailesel ikballerinin ve çıkarlarının peşinde koşmayı tercih etmişlerdir. Koltuk sevdamızın olmadığını, kişisel ikbal peşinde koşmadığımızı ve partimizin neferleri olarak her platformda mücadelemizi sürdüreceğimizi beyan ederiz\" dedi.

FOTOĞRAFLI