CHP kaynakları: İnce ve ekibi yeterli imzayı bulamadı, Kılıçdaroğlu seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapacak

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan gergin ve çekişmeli dönem devam ediyor. CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın isimler, olağanüstü kurultay çağrısı için gereken imza sayısına ulaştıklarını açıklarken; genel merkeze yakın CHP'liler ise bunun gerçeği yansıtmadığına dair iddialarını sürdürüyor. CHP kaynakları, İnce ekibi salt çoğunluğa ulaşamasa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 haftalık sürenin sona ermesinin ardından seçimli kurultay çağrısı yapacağını belirtiyor.

TIKLAYIN - "Kurultay için yeterli imza toplandı"

CHP lider Kılıçdaroğlu'nun partisinin Meclis'teki grup toplantısı sonrasında yaptığı "Değişmeyen tek şey değişimdir. Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın" açıklaması da partideki 'A takımı'nın değişeceği yorumlarına sebep oldu.

CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına yönelik giderek artan tepkileri yakından izlediğini bu nedenle olası bir Kurultay’da A takımının yüzde 70’inden fazla bir değişiklik yapacağını ifade ediyor.

T24'e konuşan parti kaynakları 'A takımı' değişikliğinden farklı bir noktaya da dikkat çekti. İnce ve ekibinin seçimli olağanüstü kurultay için salt çoğunluk rakamını bulamadığını savunan partililere göre, tüzükten kaynaklanan sürenin tamamlanmasının ardından genel başkan olağanüstü kurultay çağrısı yapmaya hazırlanıyor. Kaynaklar, T24’e, “Genel başkan imzaları ve yasal sürenini sona ermesini bekleyecek. Daha sonra genel başkan seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapacak” dedi.

Halk TV'ye karşı yeni bir televizyon hazırlığı

CHP’de 24 Haziran seçimleri sonrasında genel merkez yönetiminde değişiklik olmaması daha önce birikmiş tepkileri de giderek büyütmüştü. Kurultay tartışmasına gömülen CHP’de yerel seçimlerde başarının eteklerdeki taşların dökülmesi olarak görülüyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu ve genel merkez haberlerine daha az ilgi gösterdiği belirtilen Halk Tv’ye karşı yeni bir televizyon hazırlıklarının hızlandığı ifade ediliyor.