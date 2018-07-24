"Kurultay için yeterli imza toplandı"

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ile Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplandığını açıkladı.

Usluer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olağanüstü Kurultay için yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır.Görmek isteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği zaman imza belgelerini görebilir. Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. #DeğişimVeUmutKurultayı #DeğişimUmuttur" diye yazdı.

Tüzün de pazartesi günü 17:00'a kadar imza almaya devam edeceklerini belirterek, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir" ifadesini kullandı.