CHP İzmir İl Başkanlığı'nı Ali Engin kazandı

İzmir’de yapılan CHP Kongresi’nde Ali Engin il başkanı seçildi. Engin, partide son 15 yılda ilk kez demokratik, müdahalesiz kongreler yapıldığını, yarışmacı, rekabetçi ve dinamik bir süreçten geçildiğini belirterek, "Yarışta bir takım tatlı rekabetler oluştu. Bu rekabet partimize zarar vermeden gerginliğe yol açmadan saygı ve sevgi içinde geçti. Parti değerlerimizi her şeyin üstünde tuttuk. Örgüt bu görevi bana verdi. Bundan sonra artık dayanışma içinde olacağız" dedi.

CHP İzmir’de pazar günü başlayan kongre maratonu pazartesi günü sonuçlandı. CHP İl Başkanlığı için mevcut başkan Tacettin Bayır, Ali Engin ve Levent Eyipişiren yarıştı. Çarşaf listeyle yapılan seçim nedeniyle sayım çok uzadı. Sabaha karşı önce Bayır, ardından Eyipişiren havlu attı ve kesin sonuç azlanmasa da Ali Engin’in başkanlığı kesinleşti.



Oy sonucu



CHP İzmir İl Kongresinde resmi olmayan sonucu göre Ali Engin 239, Levent Eyipişiren 152, Tacettin Bayır 72 oy aldı. 89 oy da geçersiz sayıldı. CHP İzmir’de 619 delege bulunuyordu.

CHP İzmir İl Kongresi’nde çarşaf liste ile oy kullanma işlemi, 00.40’da başladı, saat 04.13’te sona erdi. Oy kullanma kabininde delegenin yaklaşık 3 dakika kalması beklenirken en az kalan delege 5 en çok 15 dakika çarşaf listede işaretleme yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler, kabinde 10 dakika kaldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 02. 30’da oy kullandı. Kocaoğlu, oyunu kullandıktan sonra da salondan ayrılmadı partililerle sohbet etti.

Sandıklar, açılıp oyların ayrımına geçildiğinde ilk sonuçları gören Bayır, rakibi Ali Engin’i kutladı. Bayır, eşi ve kızıyla birlikte salondan ayrılırken, "Görevi gençlere bırakmak lazımmış demek ki yorulmuşuz" dedi. Ancak eşi Tülay Bayır, "Seçimi Ali Engin değil Aziz Kocaoğlu kazandı" diyerek, tepki gösterdi. Levent Eyipişiren de salondan hüsranla ayrıldı.

Ali Engin, CHP eski İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır’ın 3 adaylı kongrede yarışı sonuncu olarak bitirmesini değerlendirdi. Engen, "Bayır, ’Benim yoğurt yiyişim böyle. Bu partiye fedakarlık ettim. Kendimi örgüte teslim ettim’ dedi. Bugünkü ihtiyaç Tacettin Bey değildi. Yarın belki onun için bir başka görev olur. 3 aydır kongre çalışmalarını yürütüyorum. Bu güveni istismar etmeyeceğim" dedi.



"Mağduriyetimizi anlatacağız"



CHP İzmir İl Başkanı Seçilen Ali Engin, yeni görevinde ilk olarak 4 Temmuz’da görülecek Büyükşehir Belediyesi Davası’na önem vereceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Her türlü idari mali ve siyasi sorumluluğu alacağız. Kente vizyon kazandıran çalışmalarımız da olacak. AKP’nin baskılarının artıracağı, yoksullukların artacağı döneme giriyoruz. Bu, Hükümet partisi ile kavga edeceğimiz anlamına gelmiyor hukuk içinde mücadele edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi davası başlıyor. En aktif şekilde yer alacağız, mağduriyetimizi halka anlatacağız."