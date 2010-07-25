CHP: İsyanımızı dağda değil, sandıkta göstereceğiz

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’nin Tomarza İlçesi'ne bağlı Dadaloğlu Beldesi’nde düzenlenen Geleneksel Dadaloğlu Şenlikleri’nde yaptığı konuşmada "isyanı dağda değil sandıkta göstereceklerini" söyledi. Buradan Bünyan'a geçen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a eleştirilerinin dozunu arttırırken, Başbakan'ın ihanet suçlamasına "Sen kimsin bizi ihanetle suçluyorsun?İhaneti merak ediyorsan git Erbakan'a sor" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın halkın oyları ile belasını bulacağını belirtirken, 12 Eylül mağdurlarının istismar eden Erdoğan'a "Kenan Evren'in yetiştirmesi" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Vur vur inlesin Recep Tayyip dinlesin", "Hayır’da hayır var" sloganları arasında yaptığı konuşmada, meydanda açılan bir pankarta dikkati çekti. Kılıçdaroğlu, “Alanda bir pankart var. Bunu görmeyenlere buradan okuyorum. Pankart şöyle; ‘Düş gördüm, düşümü ‘HAYIR’a yordum. Recep’i düşerken, Kemal’i uçarken gördüm.’ Gerçekten anlamlı bir pankart” dedi.



Dadaloğlu'nun mücadeleci kişiliğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dadaloğlu ‘Kalktı göç eyledi Avşar illeri’ diyor. Biz de koşacağız. Dadaloğu padişaha karşı direndi, onun için Dadaloğlu halk demektir, Türkiye demektir. ‘Bana vur vur inlesin, Recep Tayyip dinlesin’ diyorsunuz. Onlar da dinleyecekler ama beni değil, sizi dinleyecekler. Dadaloğlu birliktir, beraber koşmaktır. O nedenle birliğimizi bozmayalım, bozarsak birilerinin tuzağına düşeriz. 21'inci yüzyılda birliğimizin teminatı anayasadır. Ama şimdi geldiğimiz tablo böyle midir? Değildir. ‘Hayır’da elbette hayır var. Dadaloğlu zulme, dayatmaya karşıdır. Bizler de halka dayatılan referanduma hep birlikte ‘hayır’ diyeceğiz. Biz zulme karşıyız, ezilenden yanayız.” Siyasetin halka hükmetmek değil, hizmet etme sanatı olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, “Namuslu siyasetçi halka hesap vermelidir. Bizim isyanımız Dadaloğlu gibi dağlara çıkmak olmayacak elbette. Sandıklara gideceğiz, Dadaloğlu’nun istediğini demokratik yollardan sandıklarda oy kullanarak yapacağız” diye konuştu.





Kılıçdaroğlu askerde özürlü kalan gençle konuştu



CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu, Kayseri’den Dadaloğlu Beldesi’ne giderken Kamber Köyü yakınlarında yolunu kesene vatanadşalarla görüştü. 1997 yılında vatani görevini Denizli’de yaparken her iki dizinden sakatlanan Soner Çankaya ile bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, kendisine terörden dert yanan özürlü vatandaşa, “İktidara geldiğimizde PKK’ya finans ve silah desteği sağlayan bazı ülkeleri afişe edeceğiz” dedi.



Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit’i örnek göstererek Suriye’den Abdullah Öcalan’ı çıkarmasını ve Kıbrıs konusundaki dik duruşunu ve kararlılığını hatırlattı. Soner Çankaya da Abdullah Öcalan’ın beş yıldızlı bir otel gibi İmlralı’da yaşamasıın içine sindiremediğini söyledi.



Kemal Kılıçdaroğlu, Dadaloğlu Şenlikleri'nden sonra Bünyan İlçesi'nin Yenisüksün Beldesi ve daha sonra Felahiye İlçesi’ndeki Sıtmapınar Şenliği’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, 17'nci yüzyılda yaşayan ünlü halk ozanı Dadaloğlu’nun adını taşıyan beldedeki heykelinin önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.





'Sen kimsin bizi ihanetle suçluyorsun?'





Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin partisini verdiği sözleri tutmamak ya da yalan söylemekle suçlayamayacağını belirterek, ''Sen kimsin bizi ihanetle suçluyorsun? Bizim kitabımızda ihanet yoktur. İhaneti merak ediyorsan, git Erbakan'a sor'' dedi.



Dadaloğlu'ndan Bünyan'a ge.en Kılıçdaroğlu yaptığı esnaf ziyareti yaparken, vatnadaşa hitab etti. Partisinin, Başbakan Erdoğan'ın önce ezberini, sonra kimyasını bozduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Şimdi de ağzı bozuldu. Efendi davrandık diye bizi hafife almasın'' dedi.





'Halkın oylarıyla belasını bulacak'





Başbakan Erdoğan'ın seçilmeden önce dokunulmazlıkları kaldırma sözü verdiğini, çıktığı televizyon programlarında bunu söylediğini, ancak sözünü tutmadığını savunan Kılıçdaroğlu, ''Dokunulmazlıkları kaldıracağım, diye söz verdi. Sözünü tutmadı. Yiğit adamsan, verdiğin sözün arkasında dur. Senin ses kaydını çıkaracağım. Onun yalanlarını yakasına yapıştırmazsam, bana da Kemal Kılıçdaroğlu demesinler'' diye konuştu.



Babasının kendisine, ''Sen doğru dur, eğri belasını bulur'' sözünden ayrılmamasını vasiyet ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Biz eğri nedir, bilmeyiz. O eğri duruyor, halkın oylarıyla belasını bulacak'' dedi.





'Sen, Kenan Evren'in yetiştirmesisin'





Başbakan Erdoğan'ın, 12 Eylül mağdurlarını istismar ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu, ''Siz, bir tane AKP'linin 12 Eylül'de işten atıldığını, işkence gördüğünü, gördünüz mü? Ülkücüler, solcular hapis yattı. Bedel ödemiş insanların acılarını istismar ediyor. Sen kim oluyorsun? Sen, Kenan Evren'in yetiştirmesisin. Önce ona bak'' dedi. Vatandaşlardan, 12 Eylül'de yapılacak referandumda ''hayır'' oyu vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, oy pusulalarında ''evet''in beyaz, ''hayır''ın ise kahverengi olduğunu hatırlattı. Kılıçdaroğlu, Bünyanlılara, ''Hayır, kahverengi. Kahvenin bizim için önemi var. Bunlara bir kahve içirin ki, 40 yıl unutamasınlar. Oyunuz, kahverengi olsun'' diye seslendi.





