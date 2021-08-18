CHP İstanbul il yönetiminden ilçe örgütlerine maske, mesafe ve aşı talimatı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 39 ilçe başkanlığına gönderdiği yazıda, açık ve özellikle kapalı mekanlarda maske takılması ve mesafe kurallarına özen gösterilmesini ve sırası gelen partililerin mutlaka aşıya yönlendirilmesini istedi.

CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun yönetiminde toplandı. Pandemi sürecinin değerlendirildiği toplantıda alınan kararlara ilişkin İstanbul'daki 39 ilçe başkanlığına Canan Kaftancıoğlu’nun imzasıyla bir yazı gönderildi. Covid-19 vakaları ve ölümlerindeki artışlara dikkat çekilen yazıda, şöyle denildi:

"Sosyal mesafe ve maske uygulamasına, özellikle kapalı mekanlarda daha çok dikkat edilmesi gerekliliği önem arz etmektedir. Aşı sırası gelen bütün üyelerimizin aşıya yönlendirilmesi önemlidir. Pandemi tedbirlerinin yumuşatılmış olması, kimi zaman ise rehavetten kaynaklı maske, mesafe kuralına uyulmadığı görülmektedir. Süreci titizlikle yürütme adına açık ve özellikle kapalı mekanlarda yeniden maske takılması ve mesafe kuralına titizlikle özen gösterilmesi önemle rica olunur. Aşı dahil tedbiri elden bırakmayarak hep birlikte sağlıklı günlere kavuşmak ümidiyle…”

CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu da sosyal medya hesabından, pandemiden kurtuluşun tek yolunun aşı olmaktan geçtiğini belirterek, aşıların etkinliği ve güvenirliği konusunda bilgiler paylaştı. Komisyonun paylaşımında; düşük aşılama oranları nedeniyle yeni ve öldürücü varyantların ortaya çıktığının altı çizildi ve "Mustafa Kemal Atatürk 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyerek bize doğru yolu göstermiştir. Bu yüzden aşı karşıtlarının bilim dışı komplo teorilerine, yalanlarına kanmayalım. Aşı tereddütlerini ortadan kaldırarak aşımızı olalım. Ülkemizde yüzde 85 iki doz aşılanma oranına ulaşalım’’ denildi.