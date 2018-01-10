CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde saflar belli oluyor

77 ilde kongre süreçlerinin tamamlandığı Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gözler, hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirilecek seçimlere çevrildi. Yeniden aday olan mevcut il başkanı Cemal Canpolat’ın bir önceki seçimlerde mağlup ettiği Gökan Zeybek, bir diğer öne çıkan aday Canan Kaftancıoğlu lehine yarıştan çekildiğini açıkladı.

Kişisel Facebook hesabında, Kaftancıoğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Zeybek, "Yan yana, omuz omuza mücadeleye devam diyor, CHP İstanbul İl Başkan adayımız Dr. Canan Kaftancıoğlu’na başarılar diliyorum. Hep birlikte, daima, ileriye…” ifadelerini kullandı.

Son yapılan il başkanlığı seçimde Canpolat ile yarışan ve seçimi kaybeden Zeybek, kendi mahallesinde gerçekleştirilen seçimlerde de delege olamamıştı.

"İsim vermeyen Kılıçdaroğlu, kadın aday istiyor"

Öte yandan İstanbul’daki belediye başkanlarıyla görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler için herhangi bir isme işaret etmedi. Kulislerde CHP liderinin kadın bir yöneticiden yana olduğu konuşulurken, seçimdeki tek kadın adayın Kaftancıoğlu olması, ‘Kılıçdaroğlu’ndan destek’ olarak yorumlandı.

"Cumhuriyetimizi saray rejiminden kurtaracak güç haline getirmek için bu yola çıkıyorum"

Kaftancıoğlu, son yaptığı açıklamada, "Halkımız, gençlerimiz, emekçilerimiz kurulan bu Saray rejiminin uygulamalarıyla her gün bir kez daha eziliyor. Kentlerimiz, meydanlarımız ve tüm yaşam alanlarımız her geçen gün bu düzenin talancı anlayışıyla karşı karşıya kalıyor. Bu tablo; sokaklarda, mecliste, kürsüde mücadele ettiğimiz AKP iktidarının eseridir. Sarayın gerçek karşılığıdır. 16 Nisan’da Hayır diyerek Saraya karşı iradesini ortaya koyan güzel kentimiz İstanbul’u 2019’da Cumhuriyetimizi saray rejiminden kurtaracak güç haline getirmek için bu yola çıkıyorum" dedi. Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Bir kadın, bir anne, bir doktor ve laik, halkçı Cumhuriyetin gerçek bir yurttaşı olarak 13 Ocak Cumartesi günü, Kadıköy, Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığı görevine emekçi örgütümün de desteğiyle adayım. Meselemiz memleket, gerçekliğimiz Cumhuriyet. Biz varız, Cumhuriyet Halk Partisi var!"

Hafta sonu gerçekleştirilecek kongrede, Kaftancıoğlu ve Canpolat’ın karşısına eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre, eski milletvekilleri Çetin Soysal ve Ali Kemal Kumkumoğlu ve eski il başkanı Nebil İlseven’in çıkması bekleniyor.