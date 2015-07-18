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CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi

İşçiler, talepleri karşılanıncaya kadar süresiz açlık grevine başladı

18 Temmuz 2015 21:35

Sarıyer Belediyesi'ne bağlı çalışan ve bir süredir CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir grup taşeron işçi, zam ve sosyal haklarında iyileştirme talepleri karşılana kadar süresiz açlık grevine başladıklarını açıkladılar. Daha öncede Sarıyer Belediyesi tarafından işten çıkartıldığı öne sürülen 16 işçi eylem yapmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan işçiler, "Yaşasın onurlu direnişimiz", " İş , ekmek, adalet istiyoruz", "Direne direne kazanacağız" şekinde sloganlar atarak, pankart açtı. İşçiler adına açıklama yapan Güven Darcanlı, geçen yıl 86 gün Sarıyer Belediye Başkanlığı önünde 4 işçi direnerek,100 işçiye 400 lira yemek ve yol haklarını kazandırdıklarını anlattı.

Darcanlı, yılın başında işten çıkarıldıklarını ancak CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yöneticilerle yaptıkları görüşmeler sonucunda tekrar işe alındıklarını söyledi. Darcanlı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Meclisi olarak 2015 için yüzde 15, 2016 için yüzde 15 zam, parklarda işçilerin yağmurdan, soğuktan korunmaları için konteyner, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde emekçi kadınların izin yapması, bayramlarda 250 lira gıda yardımı, Eylül için 750 lira yakacak yardımı istedik. Görüşmelerimiz 13 Mayıs'a kadar devam etti ve tıkandı. 13 Mayıs'ta eylemlerimize başladık. Haziran itibarıyla bu insani talepler nedeniyle 5 işçi temsilcisinin işine son verildi. 2 aydır mücadele ediyoruz. Bu talepler insani taleplerdir. Bu talepler karşılanıncaya kadar bugünden itibaren süresiz açlık grevine başlıyoruz"

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