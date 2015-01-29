Tazminatlarını isteyen Sarıyer Belediyesi işçilerinden zincirli eylem

Sarıyer Belediyesi tarafından işten çıkartıldığı öne sürülen 16 işçisi, belediyeden ve taşeron şirketten tazminat haklarını alana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.



İşçiler, belediye yetkilileri tarafından imzalanan tutanağa rağmen tazminatlarının verilmemesine tepki olarak CHP İstanbul İl Binası’nı işgal ederek kapılara zincir vurdu.

CHP İl Başkanı Murat Karayalçın toplantıdayken bina ana kapısına zincir vuran işçiler, binaya 'Bu bina Sarıyer Belediye işçileri tarafından işgal edilmiştir' ve 'İşçiler üzerindeki baskılar kalksın, tazminatlar ödensin' yazılı pankart astı.



Tazminat ve sosyal haklarını alana kadar zinciri açmayacaklarını belirten işçiler, kapı önünde bir süre slogan attıktan sonra zincirleri çözerek personelin dışarıya çıkmasına izin verdi.

İşten çıkarıldığını söyleyen bir işçi, “Bizi işten çıkarttılar. Hakkımızı aramak için böyle bir şeye başvurduk. Kimse bizimle gelip de muhatap dahi olmadı. İmzaların hepsi daha önceden atılmıştı. Diyecek başka bir şeyimiz yok” dedi.