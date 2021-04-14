CHP ilçe binalarından asılan "128 milyar dolar nerede?" afişleri tekrar söküldü

T24 Haber Merkezi

Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolarlık azalma hakkında CHP'nin hükûmete yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişler dün gece savcılık talimatıyla kaldırılmıştı. Bugün yeniden asılan afişler, tekrar vinçlerle söküldü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kaldırılan pankartların yerine bugün yeniden yenilerinin asıldığını duyurmuştu.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üsküdar İlçe Başkanlığı'na asılmış pankartı paylaşarak, " 39 ilçeden tekrar soruyoruz sahi 128 Milyar Dolar Nerede" diye sordu.

Tekrar söküldü

İstanbul'da 39 ilçe binası afişleri tekrar sabah saatlerinde astı. Polis, vinç yardımıyla afişleri ilçelerden sökmeye başladı. Üsküdar'da afişi sökmeye gelen vincin plakasının olmadığı iddia edilirken suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Ne olmuştu?

İstanbul'da partinin il ve 39 ilçe başkanlığına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişleri, savcılık talimatı gösteren polis ekiplerince vinçlerle dün gece söküldü. Polis ekipleri, soruşturma başlatılmamış olmasına karşın afişlerin sökülmesine ilişkin savcılık talimatını göstererek işlem yaptı.

TIKLAYIN | CHP'nin parti binalarına astığı "128 milyar dolar nerede?" afişleri, savcılık talimatıyla kaldırılıyor