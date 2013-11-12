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Yaşam

CHP il başkanının aracı kundaklandı

CHP Hakkari İl Başkanı Mehmet Baş'a ait otomobil molotofkokteyli ile yakıldı

12 Kasım 2013 08:21

CHP Hakkari İl Başkanı Mehmet Baş'a ait otomobil kundaklandı. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler Pehlivan Mahallesi'nde ikamet eden CHP İl Başkanı Baş'a ait otomobile, molotofkokteyli attı.

Araçta çıkan yangını fark eden komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Araçta hasar oluşurken, saldırı ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Mehmet Baş, "Ben bunu hak etmemiştim. Yıllardır Hakkari halkına her türlü hizmette bulunmuş bir insanım. Yanan bir arabadır. Bin tane araba da olsa, yansa yine, halkıma hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Öte yandan aynı saatlerde Kayacan Caddesi'nde bir öğretmene ait otomobilin de molotofkokteyli atılarak yakılmak istendiği, araçta çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü bildirildi.

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