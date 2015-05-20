CHP İl Başkanı 200 akrabası ile HDP'ye katıldı

Adıyaman CHP İl Başkanı Bilal Doğan, partisinden istifa ederek ailesiyle birlikte HDP'ye katıldı.

Adıyaman CHP İl Başkanı Bilal Doğan, HDP'nin dünkü Adıyaman mitingi öncesinde Karapınar seçim bürosunda partiye katıldı. Seçim bürosu önünde toplanan yüzlerce kişi yürüyüş yaparak gelen Doğan ailesini, 'Bizler HDP, Bizler Meclis’e' sloganıyla karşıladı. Yapılan törene HDP Kars milletvekili Mülkiye Birtane, HDP Milletvekili Adayları Behçet Yıldırım, Ferhat Temel, Ayten Yılmaz, Birsen Tunç ve HDP ve DBP il eş başkanları katıldı. Burada konuşan HDP İl Eş Başkanı Mehmet Ali Alataş, “Doğan ailesini aramızda görmekten gurur duyduk. Onların katılımı bize güç verecek” dedi.

Mersin ve Adana ’da HDP’ye yapılan saldırıları kınayan Bilal Doğan ise, “Bu tarihi süreçte halkların sesi olan barışın, kardeşliğin demokrasinin ve özgürlüğün savunucuları HDP’de sizlerle birlikte olmanın gururunu ve onurunu yaşıyorum” dedi.

Daha sonra HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, Bilal Doğan’a HDP rozeti taktı.