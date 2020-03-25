CHP: İktidar, salgın günlerinde bile doğa talanını sürdürüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının gündemde olduğu şu günlerde 'AKP hükümetinin doğa talanını sürdürdüğünü' söylerken, Kanal İstanbul ihalesi, yapılaşmaya açılan doğal alanlar, nükleer anlaşmalar, Salda Gölü'nde devam eden inşaatlar ve Hemşin'deki TOKİ yıkımları gibi ihlalleri tespit ettikleri belirtti.

'Doğa talanı'na karşı açıklama yayınlayan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Virüsün tüm dünyada çıkardığı anlam doğa ile uyumlu bir yaşam iken, iktidarın 'krizi fırsata çevirmeye' çalıştığını" belirtti.

Karaca, "Koronavirüs'le mücadele tedbirleri kapsamında bir araya gelme, sokağa çıkma, işe gitme gibi bir çok alanda çeşitli genelgeler yayınlanarak sosyal mesafelenme ve izolasyon uygulamaları uygulanmaya çalışılıyor. Bu uygulamalar kapsamında, kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kamu görevlilerinin dönüşümlü çalışmaları, idari izinli sayılmaları gibi kararlar alınmıştır" dedi.

"AKP iktidarı sokakların tenhalaşmasını fırsat mı görüyor?"

Artvin Valiliği'nin 15 Temmuz 2016 sonrasında OHAL Kapsamında ardı ardına yaptığı yasakları hatırlatan Karaca, "Tüm ülke sosyal izolasyon içerisindeyken görüyoruz ki, yangından mal kaçırma deyimini akla getiren idari düzenleme ve eylemlerle karşılaşıyoruz. AKP iktidarı sokakların, meydanların tenhalaştırılmasını fırsat olarak mı görüyor şüphesinden kendimizi alamıyoruz. Nitekim, OHAL uygulamaları kapsamında, Artvin'de Cerattepe direnişi kırmak için birbiri ardına alınan eylem yasaklarının, madenci firmanın Cerattepe yarattığı tahribatlara karşı toplumsal muhalefeti nasıl durdurduğunu deneyimledik. Benzer uygulamaların tekrar vücut bulmaması, toplumsal mücadelenin '#evdekal' kampanyasına uyum sağlamasının hükümete her istediğini yapabilme hakkı tanımadığını vurgulamak istiyoruz" dedi.

"Kanal İstanbul için ihale yapılacak"

Karaca, Kanal İstanbul ihalesi, yapılaşmaya açılan doğal alanlar, nükleer anlaşmalar, Salda Gölü'nde devam eden inşaatlar ve Hemşin'deki TOKİ yıkımları gibi tespit ettikleri ihlalleri ve taleplerini şöyle sıraladı:

"Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin taşınması ve yeniden inşası için 26 Mart Perşembe günü ihale düzenlenecek. Birçok kamu hizmetinin askıya alındığı, yargı mercilerine başvuru sürelerinin dahi durdurulduğu dönemde, kamu kaynaklarını bu ihaleye harcamanın maksadı nedir? Derhal bu ihale ertelenmeli, kamu kaynakları ve bütçeleri sağlık için, halk için kullanılmalıdır.

"Doğal alanlar yapılaşmaya açılıyor; nükleer santral için mutabakat zaptı imzalandı"

16 Mart'ta yayınlanan yönetmelik değişikliği ile koruma altındaki doğal alanların yapılaşmaya ve yüksek yoğunluklu faaliyetlere açılması maksadı taşıyor. Hükümet, bir yandan doğal sit olarak ilan ettiği bölgeleri merkezi hamlelerle yönetimi altına alıyor, yönetmelik ve ilke kararları ile bu alanları yapılaşmaya açmaya çalışıyor. Sorduğumuzda ise bunun adının koruma olduğunu söylüyor.

EÜAŞ'ye ait yurt dışında faaliyet gösteren EÜAŞ International ICC, İngiliz şirketi Rolls-Royce ile kompakt nükleer güç santrallerinin teknik, ekonomik ve hukuki uygulanabilirliği ile birlikte üretim imkanlarını değerlendirmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı.

"Salda'da inşaat başladı; Hemşin'de TOKİ yıkım yapmaya çalışıyor"

Millet Bahçesi ihalesini alan firma, inşaat faaliyetlerine başladı. Firma, Salda Gölü çevresine konteynerler getirdi, beyaz çizgilerle bazı alanlar belirledi.

Rize Hemşin'de, kamulaştırma kararı iptal edilen taşınmazlarla ilgili Acele Kamulaştırma kararı alınmıştı. Hemşin Belediyesi ve TOKİ, Acele Kamulaştırma işlemleri kapsamında henüz tescil ve bedel tespiti yapılmadan taşınmazlar yıkılmaya çalışıyor."