CHP: Hükümet mayın temizleme programını açıklasın

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Türkiye’nin 10 yıl önce imzalayarak taraf olduğu Ottowa Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda çok geride kaldığını ifade ederek, “Türkiye süratle bu konuyu ele almalı, sözleşmenin emrettiği hususları yerine getirmelidir. Aktif bir şekilde hangi programı uygulayacağını hükümet kamuoyuyla paylaşmalıdır. Bunu gizli saklı bir program olarak düşünmek, kamuoyundan saklamak doğru değildir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Mayınsız Bir Türkiye Girişimi”ni ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul etti.

Dünya Mayın Bilincini Geliştirme Günü nedeniyle gerçekleştirilen görüşmede, sivil toplu kuruluşları temsilcileri, Türkiye’nin sınırlarındaki mayınların temizlenmesi için bir an önce ve hızlı bir şekilde çalışmalar yapılması; mayından zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki taleplerini ilettiler.

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile birlikte heyeti kabul eden CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Türkiye’nin mayınlardan kurtarılması tamamen insani bir projedir. Bunu herhangi bir şekilde bir siyasi partinin siyasetiyle ilgilendirmemek lazım. Tamamen partiler üstü, siyaset üstü, insanlığın hakim olması gereken bir projedir bu” dedi.

Konuyla ilgili olarak 2003 yılında Türkiye Ottowa Sözleşmesi’ni imzaladığını, 2004 yılından itibaren de Ottowa Sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu sözleşmenin tarafı olduğunu hatırlatan Hamzaçebi, “Ancak aradan tam 10 yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye bu konuda maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atmamıştır. Atıldığı ifade edilen adımlar, sözleşmenin amaçladıklarına kıyasla yok denecek düzeydedir” diye konuştu.

Hamzaçebi şöyle devam etti:

“Türkiye stoklarındaki mayınları imha edecekti. Bu yeni tamamlandı. Ama toprağa döşeli mayınların 1 milyon adet olduğunu dikkate alırsak, 2010 yılındaki açıklama sadece 25 bininin temizlendiği yönündeydi. O günden bugüne, burada temizlenen mayın var mıdır, onu bilemiyoruz tabii ki. Her ne olursa olsun bugün Türkiye’nin bulunduğu aşama, sözleşmenin hedeflediği aşamanın çok çok gerisindedir. Türkiye süratle bu konuyu ele almalı, sözleşmenin emrettiği hususları yerine getirmelidir. Aktif bir şekilde hangi programı uygulayacağını hükümet açıklamalıdır. Mayın temizleme programını Hükümet kamuoyuyla paylaşmalıdır. Bunu gizli saklı bir program olarak düşünmek, kamuoyundan saklamak doğru değildir, bu program kamuoyuyla paylaşılmalıdır.”

“Mayınların insanımıza, insanlığa verdiği zarar nedeniyle, o insanların, onların ailelerinin haklarını koruyan bir programı yine Hükümet ilan etmelidir” diyen Hamzaçebi, bu konuda yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini de ifade etti.

Heyetin verdiği mayın mağdurlarının fotoğraflarından oluşan kitabı da inceleyen Hamzaçebi, “Bana verdiğiniz şu albüm aslında, başka hiçbir broşürü, hiçbir yazılı metni, hiçbir dokümanı gerektirmeyecek kadar herkesi ikna edecek bir özelliğe sahip. Buradaki fotoğraflara bakan herkes gerçekten Türkiye’nin sınırındaki mayınların olmaması gerektiğini, dünyanın hiçbir ülkesinde toprağa döşeli mayın olmaması gerektiğini anlayacaktır, buna ikna olacaktır” diye konuştu.

Hamzaçebi, “Yine bir ‘mayın eylem merkezi’ yasal bir şekilde kurulmalı ve bu kurul da sivil toplumun da katılacağı bir merkez marifetiyle izlenmelidir” diyerek, tüm bu önerileri CHP Grubu olarak hayata geçirmek ve yasal düzenlemelerin hayata intikal ettirilmesi konusunda aktif bir şekilde rol alacaklarını belirtti.