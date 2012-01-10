-CHP heyeti Uludere raporu hazırladı TBMM (A.A) - 10.01.2012 - CHP'li 6 milletvekilinden oluşan heyet, Irak sınırında meydana gelen ve 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki incelemelerine ilişkin rapor hazırladı. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Hasan Ören, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ve Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın imzası bulunan raporda, olayla ilgili gözlem, eleştiri ve önerilere yer verildi. Raporda, heyetin 2 Ocakta Gülyazı köyündeki taziye çadırını ziyaret ettiği, heyetin köyde bulunduğu süre içinde devlet ve Hükümet yetkililerinin olmadığı iddia edildi. Olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen adli ve idari soruşturma başlatılmadığı, köy sakinlerinin bu durumdan yakındığı ifade edildi. Köy sakinlerinin, kaçakçılığın yöre ekonomisinin bir parçası, geçim kaynağı olduğunu anlattıkları ve valiler, kaymakamlar, askerler, bekçiler ve korucuların kaçakçılık faaliyetlerine müdahale etmeyerek bu faaliyete zımmen yasallık kazandırdıklarını söyledikleri kaydedildi. Olayın tanıkları ile konuşulduğu belirtilen raporda, tanıkların, bugüne kadar, operasyon öncesi askerlerin mutlaka köylülere, ''kaçağa giden'' olup olmadığını sorduklarını, araştırma yapmadan operasyon veya bombardıman başlatılmadığını belirttikleri ifade edildi. Tanıkların, bombardıman sırasında telefonla aradıkları askeri yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini söyledikleri ileri sürüldü. Heyet raporda, olaya ilişkin şu eleştirilerde bulundu: ''Kaçakçıların 70 katır ile dönmesinin, gelenlerin terörist değil, kaçakçılar olduğunu bilinebilir hale getirdiği tartışmasızdır. Operasyon öncesi köy muhtarı ve koruculara bilgi verilmediği, sınırın ötesine geçen kaçakçı olup olmadığına dair soru sorulmadığı tespit edilmiştir. Köylülerin daha sonradan hayatını kaybedecek kimi yaralıları katır sırtında kilometrelerce taşıdığı ve bu nedenle ölümlerin olduğu tespit edilmiştir.''