-CHP HEYETİ KARABÜK'E GİDİYOR ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - CHP heyeti yarın Karabük'e giderek, Karabük Demir Çelik A.Ş'de (KARDEMİR) incelemelerde bulunacak. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, KARDEMİR'deki işçilerle ilgili durumu yerinden incelemek ve ilgililerden bilgi almak üzere İstanbul Milletvekili Bayram Meral, Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ü görevlendirdi. CHP heyeti, yarın gideceği KARDEMİR'deki işçilerin durumunu inceleyecek ve hazırladığı raporu Kılıçdaroğlu'na sunacak.