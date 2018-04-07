CHP, HDP ve MHP tasarıya şerh düştü; seçim yöntemine son verilen sulama birliklerine 'kayyım' mı atanıyor?

Yasalaşması halinde sulama birliklerini Devlet Su İşleri (DSİ)’nin bir alt birimine dönüştürecek ve yönetimin seçimle belirlenmesine son vererek atama usulünün yolunu açacak olan 'Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’, MHP, CHP ve HDP’nin itirazlarına rağmen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

MHP, tasarının arazi toplulaştırılması, su yönetimi ve sulama birliklerinin yönetim yapısının değiştirilmesine yönelik maddelerine dikkat çekerek tasarıya muhalefet şerhi düştü. MHP’nin şerh raporunda, “DSİ, Sayıştay, veya Valilik tarafından sürekli denetlenen kurumsallaşma ve sahiplenme duygusu yönünde ciddi mesafeler alan sulama birliklerinin de sahibi milletin bizati kendisidir” dendi.

MHP Genel Kurul’da muhalefetini sürdürecek

Komisyon süreci tamamlanan tasarının Genel Kurul görüşmeleri merakla beklenirken MHP’nin muhalefetini sürdüreceği ifade edildi. Tasarıda, MHP, CHP ve HDP’nin ortak itiraz ettikleri maddelerden sadece iki tanesi çıkarıldı. Toplamda 5 maddenin çıkarıldığı yeni 10 madde ihdas edilen tasarı, komisyondan 64 madde olarak geçti.

CHP, yeni madde ihdas önergelerinin, son anda komisyon gündemine alındığına dikkat çekti ve komisyonun ilgi alanlarında olmayan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 644 sayılı KHK’da değişiklik içeren söz konusu ek maddeler, konunun muhatabı olan, kurum ve kuruluşlara, ilgililerine, uzmanlara, meslek odalarına, üniversitelere ve diğer ilgili STK’lara dahi danışılmadan görüşe açılıp gündeme alınmış ve karşı görüşlerimize rağmen “yangından mal kaçırır” misali karara bağlanmıştır” notunu düştü.

CHP, MHP ve HDP’nin komisyondan geçen tasarıya koydukları muhalefet şerhlerini ve Genel Kurul yolundaki tasarının tamamını buradan okuyabilirsiniz.