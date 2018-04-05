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Politika

DSİ Kanun Tasarısı, TBMM Tarım Komisyonu'nda kabul edildi

Tasarıda, tabii ve suni etkilerle bozulmasının ve parçalanmasının önlenmesi amacıyla arazi toplulaştırılması yapılmasını öngörülüyor

05 Nisan 2018 00:58

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarıya göre baraj, gölet ve kanal gibi su yüzeyleri ile rezervuar  alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde güneş enerji  sistemlerinin kurulmasına yönelik DSİ Genel Müdürlüğüne gelen taleplerden uygun  görülenleri bedeli karşılığında kiralamak, DSİ'nin görevleri arasına ekleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün, su tahsisi yapmaya görevli ve yetkili olduğuna  dair hüküm açık şekilde kanuna yazılıyor.
 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nda  yer alan yetkiler, DSİ Genel Müdürlüğüne veriliyor. Böylece, arazi toplulaştırma  ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile sulama faaliyetlerinin birlikte  yürütülmesi ve bu hizmetlerin kamusal faydasının artırılması hedefleniyor.
 
Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin görev  ve yetkilerini yerine getirmek üzere DSİ bünyesinde yeni hizmet birimleri  kurulacak; genel müdür yardımcısı sayısı dörtten beşe çıkarılacak.

DSİ Genel Müdürlüğü, yargı harçları dahil her türlü harçtan, tapu ve  kadastro işlemlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden; görevleri  dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden damga vergisi ve gelir vergisinden ve  paydan; sahip olduğu bina, arsa ve araziden dolayı bina ve arazi vergisinden;  görevlerin ifası için gerekli olup ithal edilecek binek araçları hariç motorlu  vasıtalar ile motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç-gereç ve bunların yedek  parçalarının her türlü vergi ve harçlarından muaf olacak.

Su kaynaklarının tahsisi

İlgili kanunların verdiği yetkiye istinaden su kaynaklarının diğer  kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tahsis, kira, ruhsat gibi  işlemlerinde DSİ'nin görüşü alınacak. Bu durumda, DSİ tarafından ayrıca tahsis  işlemi yapılmayacak.

Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden  dolayı haklarında ceza davası açılmış olanların; vekalet verdikleri avukata  ödedikleri ücretler ile davayla ilgili yaptıkları masraflar, kesinleşmiş  mahkumiyet kararı halinde geri alınmak kaydıyla karşılanabilecek.

Arazi toplulaştırma

Tasarıyla, arazi toplulaştırılması yapılacak. 
 
Buna göre; arazilerin tabii ve suni etkilerle bozulmasının ve  parçalanmasının önlenmesi, parçalanmış arazilerde ise tabii özellikleri, kullanım  bütünlüğü ve mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının  birleştirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha işlevsel yeni  parsellerin oluşturulması ile köy ve arazi gelişim hizmetlerinin sağlanması  maksadıyla arazi toplulaştırması yapılacak.
 
Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak  arazi üzerinde, DSİ veya proje idaresi tarafından yapılacak fiili uygulamalar,  hak sahiplerinin iznine tabi olmayacak.
 
Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülen  alanlarda tarımsal faaliyetleri kısıtlamaya DSİ veya proje idaresi yetkili  olacak.
 
 Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri muhtevasında  yapılacak duyurular, DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje  idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma  yerinde 30 gün süreyle ilan edilecek.
 
DSİ veya proje idaresi, gerekli hallerde asgari tarımsal arazi  büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilecek veya  kamulaştırabilecek.
 
Arazi toplulaştırması uygulamalarında, tahsisli araziler asgari  tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari  büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilecek. Bu suretle oluşturulan  araziler; öncelikle arazi toplulaştırmasına veya kamulaştırma konusu olan arazi  maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi  büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden  satılacak.

Sulama işletmeleri

Sulama kooperatiflerinin kurulmasına izin vermek, sulama  kooperatiflerini denetlemek, bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak  neticelendirilmesi için gerekli tedbirleri almak DSİ'nin yetkisinde olacak.
 
DSİ'nin sulama tesislerini işleten kooperatiflerden finansal ve mali  yapısının sürdürülemez olduğu tespit edilenlerle yapılmış olan devir  sözleşmeleri, DSİ'nin teklifi ve Orman ve Su İşleri Bakanı'nın onayıyla  feshedilecek.
 
Sulama tesislerinden izinsiz olarak su kullananlara, izinli kullanım  olması halinde alınması gereken işletme ve bakım ücretinin yüzde 50 fazlası  tutarında idari para cezası verilecek.
 
Sulama tesislerini devralan idareler, bu tesislerin inşa maksatlarına  uygun olarak işletme, bakım ve onarım hizmetlerini yapmakla, bu tesislerin proje  alanında DSİ tarafından gerekli görülen sulama ve drenaj maksatlı ilave yapıları  projelendirip inşa etmekle, tesislerin rehabilitasyonunu yapmak veya yaptırmakla,  sulama tesisinden faydalananlardan alınacak su kullanım hizmet bedelini  belirlemekle görevli olacak.
 
Sulama tesisleri, DSİ tarafından hizmet alımı suretiyle  işlettirilebilecek.
 
Genel Müdürlüğün mühendis kadrolarına ilk defa açıktan atanacak  personel, KPSS (B) Grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş kadro  sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından Genel Müdürlükçe yapılan  sözlü veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre atanacak.
 
  

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