CHP Hatay Milletvekili Edipoğlu: Hatay'daki TMO'dan silah göndermeye devam ediyorlar!

MİT TIR'larında bulunanan silahların görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili konuşan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Hatay sınırından hâlâ silah taşındığını belirterek, "Hatay lojistik ikmalin yapıldığı yer. Sınırımızda savaşan tüm gruplar desteği temel olarak buradan alıyor" dedi.

soL Haber Portalı'ndan Ali Ufuk Arıkan'ın haberine göre, MİT tırlarının durdurulduğu sırada bölge sınırından çok sayıda terörist geçisi olduğunu belirten Mehmet Ali Ediboğlu, silah sevkiyatının önceden köylülerin gözleri önünde yapıldığını ancak daha sonra daha planlı işler yapıldığını ifade etti.

Hatay'da insani yardım derneği adı altında çok sayıda kuruluş olduğunu söyleyen CHP'li Ediboğlu, bu kuruluşların ne tür işler yaptığına, kimlerden oluştuğuna ilişkin en ufak bir denetleme dahi bulunmadığını aktardı. Örnek olarak bir derneğin tam 260 çalışanı olduğunu vurgulayan Ediboğlu, bu tarz büyük derneklerle ne gibi işler yapıldığının ise bilinmediğini, birçok ülkenin ajanlarının bölgede cirit attığını ve AKP'nin buna göz yumduğunu dile getirdi. Bu derneklerin faaliyetine ilişkin AKP'nin habersiz olmasının imkansız olduğuna dikkat çeken Ediboğlu, göz yumulmasının bir amacının olduğunu vurguladı.

'Toprak Mahsulleri Ofisi'nde mühimmat stoklanıyor, lojistik merkez orası'

Daha sonra Hatay'dan silahların nasıl taşındığına ilişkin bilgiler veren Hatay Milletvekili Ediboğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Reyhanlı'da stadyumun yan tarafından geçen yolda, sağda Toprak Mahsulleri Ofisi var. Bu binaların amacını biliyorsunuz herhalde. Tarım ürünleri satın alınıp, stoklanıyor. Çok geniş bir mekan, yaklaşık 2 metrelik bir duvarı var. 2012 yılından bu yana bu binada tarım ürünleri stoklanmıyor. Binada mühimmat stoklanıyor. Lojistik merkez orası. Hatay'da durdurulan tırlar bu binadan yüklendi. Tırlar Mersin'den, Adana'dan geldi diye hedef şaşırtıyorlar. Reyhanlı'dan geldi. Bunun üzerine çok gittim, inkar ettiler. Görüntülenmesine izin vermediler. TMO'nun satın aldığı mallar açık alana konuluyor, kapalı alana koymuyorlar, bunu da tespit ettim ama hâlâ inkar ediliyor. Buradan silah taşınmaya devam ediliyor. Son zamanlarda kamyonların tırların plakaları kapatılıp taşıma yapılıyor."

TMO binasında stoklanan mühimmatın gönderilme yerleri olduğunu belirten Ediboğlu, "Sınırda El Nusra ve IŞİD'in kontrolü dışında bulunan çok küçük alanlar ve gruplar var. Silahlar buralara, bu gruplara verilerek dağıtılıyor. Doğrudan El Nusra'ya vermiyorlar, aracı yoluyla bu tip gruplara silah veriyorlar" dedi.

Türkiye-Suriye arasında sınır köylerine gayri resmi sınır kapıları yapıldığını, buralara tırların ve ambulansların geçebileceği yollar yapıldığını dile getiren Ediboğlu, "Sadece benim gördüğüm 7-8 gayri resmi kapı var. Bu güzergahlardan biri Bükülmez köyünden geçiyor. Bu köyde bir cenaze sevkiyat yapıldığı için saatlerce bekletildi. İnsanların cenazeleri bile bu insanlar tarafından saygı görmüyor" diye konuştu.