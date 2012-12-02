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Politika

CHP: Hastalıklı ürünler iç pazarda mı?

CHP'li toprak Rusya'nın 'hastalıklı' diye geri gönderdiği tonlarca nar ve narenciyenin ne olduğunu sordu

02 Aralık 2012 20:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Akdeniz sineği ve ilaç kalıntısı nedeniyle, Rusya'nın Türkiye'den gelen nar ve narenciyeye kapılarını kapattığını belirterek, 'Rusya’nın geri gönderdiği tonlarca hastalıklı ürün iç pazara mı sürüldü' sorusunu yöneltti.

Erdoğan Toprak yaptığı yazılı açıklamada, önceki hafta 26 ton mandalina ile 21 ton narın Rus gümrüğünden Akdeniz sineği ve zararlı ilaç kalıntısı gerekçesiyle geri çevrildiğine dikkat çekti. Bu ülkeye gönderilmek üzere hazırlanan binlerce ton nar ve narenciye ürününün yanı sıra, yaş sebze ve meyvenin de depolarda kaldığını belirten Toprak, “Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselhoznadzor) tarafından yapılan açıklamaya göre; Türk ürünlerinin bundan böyle Rus gümrüğünden geri çevrilmesi sürecinin kalıcı hale gelebileceğini, Rusya pazarının başta mevsimsel ihraç ürünleri olan nar ve narenciyenin yanı sıra yaş sebze ve meyveye de kapanacağını göstermektedir” dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koruma kontrol ve karantina birimlerinin ihraç aşamasında Türk gümrüğünde gereken kontrolleri yapmadığını ve bu nedenle de geri çevrildiğini kaydeden Toprak, bakanlığın ihmalkârlığı nedeniyle üreticiyi mağdur ettiğini belirtti.
 
Toprak, üreticinin batma noktasına gelmesinin yanı sıra en önemli ve kritik sorunun “ilaçlı, hastalıklı, zararlı olduğu gerekçesiyle iade edilen tonlarca nar ve narenciyenin ne yapıldığı” olduğuna dikkat çekti. Bunların imha mı edildiği, yoksa piyasaya mı sürüldüğü sorularının yanıtsız olduğunu belirten Toprak, daha önce benzer durumun Suriye’den getirilen canlı hayvanlardaki 3 gün hastalığı olayında yaşandığını anımsattı.
 

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