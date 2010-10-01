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Politika

CHP GRUP YÖNETİMİ DEĞİŞMEDİ  TBMM (A.A)

01 Ekim 2010 15:13

-CHP GRUP YÖNETİMİ DEĞİŞMEDİ  TBMM (A.A) - 01.10.2010 - CHP grup başkanvekilliklerine Kemal Anadol, Muharrem İnce ile Akif Hamza Çebi yeniden seçildi. CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yeni yasama yılının ilk Meclis grup toplantısını gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan toplantıdaki seçimlerde, grup başkanvekillikleri, grup yönetim kurulu üyelikleri ve grup denetçileri belirlendi. Buna göre, CHP Grup Başkanvekilliklerine Kemal Anadol, Muharrem İnce ile Akif Hamzaçebi yeniden seçildi.Tek listeyle girilen seçimlerde, mevcut grup başkanvekilleri 76'şar oy aldı. 11 oy boş çıktı, 5 oy da geçersiz sayıldı.  -RESEPSİYONA KATILACAK-   CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplantının ardından, gazetecilerin bu akşam yeni yasama yılı nedeniyle verilecek resepsiyona yönelik sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu belirterek, ''Dolayısıyla Parlamento'da halkın iradesini temsil ediyor; geleceğiz, katılacağız'' dedi.

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