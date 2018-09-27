CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Meclis'te AKP ile MHP'nin yan yana oturması için çalışıyorlar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,TBMM'de AKP ve MHP'nin yan yana oturmasına ilişkin çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre ise Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Genel Kurulu’nda MHP’nin AKP’nin yanındaki sıralara oturacağına ilişkin haberleri yalanladı.

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Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ile MHP’nin yan yana oturmasına yönelik bir çalışma yapıldığını belirterek “Bu Meclis teamüllerine aykırı. Bu oturma düzeni neye göre yapılmış? Bir koalisyon olsa koalisyona göre yapılır” diye konuştu.

Özkoç, bu konuyu bugün yapılacak TBMM Başkanlık Divanı’nda gündeme getireceklerini ifade etti. TBMM ’de bir süredir 600 milletvekili dolayısıyla genel kurul salonuna yönelik tadilat çalışmaları yapılıyordu. Genel kurulda partilerin oturma düzeninin sandalye sayısına göre belirlenmesi yönündeki teamül olmasına karşın, yeni dönemde teamülün aksine AKP ile MHP’nin yan yana olacağı bir taslağın olduğu iddia edildi