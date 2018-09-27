Meclis Başkanı Yıldırım'dan 'uzlaşma' mesajı; oturma düzenine yalanlama

TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi parti, Anayasa’ya uyum kapsamında, iç tüzükte zorunlu acil değişiklikler yapılması konusunda uzlaşma sağladı. Buna göre, mevcut içtüzük terminolojisi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilecek. Parlamenter sistemi ait başbakanlık, gibi çok sayıda ibare kaldırılacak. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 5 gruba hazırladıkları taslak metni gönderecek. Bunlar içinde 5 siyasi partinin üzerinde uzlaştığı maddeler kanun teklifi olarak ve ortak imzayla sunulacak. İç tüzük değişiklik teklifi gelecek hafta çarşamba günü Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek. Uzlaşma ile çıkarılacak teklif, iç tüzükün esasına ilişkin olmayacak. Ancak, ilerleyen süreçte her partiden eşit temsili öngören bir uzlaşma komisyonu kurulacak. Kapsamlı değişiklik paketinin bu masada ele alınması bekleniyor.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın bugünkü iç tüzük toplantısında uzlaşma sağlanırken, milletvekillerine 50 kişiden oluşan bir yasama birimi çalışmalarında destek vereceği öğrenildi. Toplantıda, CHP, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığı’na geçen mili sarayları gündeme getirdi.

CHP'li Gök: Kararnameleri ve milli sarayları gündeme getirdik

TBMM CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, toplantıya ilişkin T24’e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Toplantıda, özellikle Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kanunlar arasındaki yetki aşımı konularının Meclis tarafından izlenmesi gerektiğini ifade ettik. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasal sınırları içinde kalmadığını Meclis’in İzleme komitesiyle izlemesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle Meclis’in uhdesinde olan Milli Sarayların alınmasına seyirci kalınmaması gerektiğini bu konuda tepki verilmesinin çok doğal olduğunu söyledim ve Meclis’in yetkilerini kıskançlıkla koruma gerektiğine işaret ettim.

"50 kişilik bir yasama ile destek birimi oluşturuyor"

Meclis Başkanı 50 kişilik bir yasama ile destek birimi oluşturuyor. Kapsamlı bir iç tüzüğün mutabakatla hazırlanması gerektiğini ifade etti. Meclis başkanı da şimdilik, teknik düzenlemeler içeren Anayasaya uyumlu olanları çıkaralım diğerlerini zaman içerisinde görüşürüz dedi.”