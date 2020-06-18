CHP Grup Başkanvekili Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu'yu istifaya çağırdı: Türkiye'nin ayıbı olmaktan çık

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle istifaya çağırdı. Özkoç “Bu sözleri kullanan bir İçişleri Bakanı artık o koltukta oturmamalıdır. Numaradan istifa etmeyi bırak. Türkiye Cumhuriyeti artık seni sırtında taşımak istemiyor. Türkiye’nin ayıbı olmaktan çık, istifa et” dedi.

CHP’li Özkoç, mecliste düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri hedef gösterdiğini ifade ederek Gazeteci Müyesser Yıldız’ın bu tehditler ve hedef göstermeler nedeniyle tutuklandığını söyledi.

Özkoç konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Devletin sopası Süleyman Soylu’nun elinde. İçişleri Bakanlığı’nda görev yapıyor bir mafya babası edasıyla konuşuyor. Siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri hedef gösteriyor. CHP Genel Başkanı’nı hedef gösteren kişi Süleyman Soylu’dur. ‘Şehit cenazelerine CHP’li il başkanlarını almayan’ diye il başkanlarımızı hedef gösteren Süleyman Soylu’dur. Müyesser Yıldız’ı tehdit eden Süleyman Soylu’dur. Müyesser Yıldız onun tehditleri ve hedef göstermesi ile cezaevinde.

Son olarak Sözcü gazetesinin yazarı Saygı Öztürk’e saldırmıştır. Bu artık bakan koltuğunda oturan adama normal bir kişi dahi bu sözleri söylemez. Saygı Öztürk için şöyle diyor: ‘İnsanlık görevimi yapıyorum. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır.’ Sen kimsin? Basın ile ilgili nasıl bu sıfatları kullanabiliyorsun? İçişleri Bakanı sıfatı ile polis kendi emrinde, jandarma kendi emrinde, bütün güvenlik kendi elinde bu gazeteciyi tehdit ediyor ve hedef gösteriyor. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz.

Süleyman Soylu her seferinde yaptığı işlerden sonra milletin ‘Böyle bakan olmaz’ dediği günlerde istifa eder gibi yapıyor. Ama gereğini yapmıyor. O koltuğa yapışıp duruyor. Bir bakan bir gazeteci ile ilgili bu sözleri kullanamaz. Bu sözleri kullanan bir İçişleri Bakanı artık o koltukta oturmamalıdır. Numaradan istifa etmeyi bırak. Türkiye Cumhuriyeti artık seni sırtında taşımak istemiyor. Türkiye’nin ayıbı olmaktan çık, istifa et!”

Ne olmuştu?

Gazeteci Saygı Öztürk'ün AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun kocası Ali Ayvazoğlu'nun yükselişini konu edindiği yazısıyla ilgili İçişleri Bakanı Soylu Twitter hesabından “İnsanlık görevimi yapıyorum Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır” demişti.

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