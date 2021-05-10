CHP Grup Başkanvekili Özel'den "sarıklı amiral" soruşturmasının bayram sonuna kalmasına tepki: Daha neyi bekliyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cüppe ve sarıklı amiral hakkında başlatılan soruşturmanın bayramdan sonraya bırakılmasına Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. "Daha neyi bekliyorsunuz?" diye soran Özel, "Bu soruşturma 15 Temmuz'dan ders alınmadığının kanıtı" dedi.

Tarikat evinde, cüppe ve sarıklı fotoğrafları ortaya çıkan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında Milli Savunma Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma haftalardır sonuçlandırılmadı. Halen görevde olan Tuğamiral Sarı ile ilgili soruşturmanın tamamlanmasının Şeker Bayramı sonrasına kaldığı öğrenilirken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sarı hakkındaki soruşturmanın tamamlanmamasını Twitter hesabı üzerinden eleştirdi.

"İşlerine gelen her konuda hızlı harekete geçmekle övünen saray rejimi; tüm ülkede herkesin tepkisini çeken ve infial yaratan tarikat evindeki cübbeli amirale ilişkin soruşturmayı dahi tamamlayamıyor" diyen Özel, "Daha neyi bekliyorsunuz? Bu soruşturma 15 Temmuz'dan ders alınmadığının kanıtı" diye yazdı.

TIKLAYIN - "Sarıklı amiral" soruşturması bayram sonuna kaldı, emekli askerler tepki gösterdi