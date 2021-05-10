"Sarıklı amiral" soruşturması bayram sonuna kaldı, emekli askerler tepki gösterdi

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın, makam arabasıyla gittiği tarikat evinde, üniforması üzerine giydiği cübbe ve sarıklı fotoğraflarının basına yansımasının üzerinden bir buçuk ay geçerken, bu süre zarfında Milli Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili başlattığı soruşturma sonuçlanmadı.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre; halen görevde olan Tuğamiral Sarı ile ilgili soruşturmanın tamamlanmasının Ramazan Bayramı sonrasına kaldığı öğrenilirken, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Bu soruşturmanın bugüne kadar çoktan tamamlanması ve sonucunun açıklanması gerekiyordu, burada bir oyalama olduğu açık” dedi. Emekli askeri hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok da, “Bu kişinin bu eylemi, ihracı gerektiren disiplin suçları arasındadır. Benzer durumda açılan soruşturmalardan ihraç sonucu çıktı” görüşünü dile getirdi.

Kurul karar verecek

Tümamiral Sarı hakkındaki yürütülen disiplin soruşturmasında kararı, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu verecek. TSK Disiplin Yasası’na göre general ve amiraller hakkındaki konularda karar vermek için oluşturulan Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanı başkanlığında Genelkurmay Başkanı, ilgili kuvvet komutanı, bakan yardımcısı, Genelkurmay personel başkanı, bakanlık hukuk işleri genel müdürü ve bakanlık personel genel müdüründen oluşuyor.

Bayram sonrasında kaldı

Edinilen bilgiye göre Tümamiral Sarı hakkında karar verecek Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun nisan sonunda toplanması gündeme geldi. Ancak Sarı’nın savunması için ek süre talep etmesi üzerine süreç tamamlanamadı. Sarı hakkındaki soruşturmanın sonuçlandırılmasının Şeker Bayramı sonrasına kaldığı belirtildi.

“Konuyu unutturalım, olayı soğutalım" düşüncesi olduğu anlaşılıyor

Emekli Tümamiral Ahmet Yavuz, “Olayın basında yer almasının üzerinden bir aydan fazla süre geçti. Bu soruşturmanın bugüne kadar çoktan tamamlanması ve sonucunun açıklanması gerekiyordu. Soruşturmanın bitirilmediği ve uzatıldığı görüntüsü var” dedi.

"Manzara ortada, burada bir oyalama var, bundan başka bir sonuç çıkartmak mümkün değil” ifadelerini de kullanan Yavuz, “Konuyu unutturalım, olayı soğutalım, Yüksek Askeri Şûra’ya kadar bekletelim, orada emekli edelim gibi bir düşünce olduğu anlaşılıyor” değerlendirmesini yaptı.

Emekli askeri hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok da olayla ilgili ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde disiplin soruşturması açıldığını anımsattı ve “Burada ilk olarak kılık kıyafetle ilgili yapılması gereken idari işlem var. Askeri disiplini bozan tavır ve eylemler diye bir disiplin suçu var. Bu kişinin bu eyleminin askeri disiplini bozucu eylemlerden olup olmadığı araştırılıyor. Bu, ihracı gerektiren suçlar arasındadır. Bu tabii Yüksek Disiplin Kurulu’nun takdiridir, fakat önceki örneklerde bu eylemleri gerçekleştirenler ihraç edildi. Bunun uygulamaları var, 2020 yılı içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli astsubayın lojmanların çevresinde cübbeyle dolaşması gerekçesiyle açılan soruşturma sonucu ihraç edildiğini biliyoruz" dedi.