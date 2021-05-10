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"Sarıklı amiral" soruşturması bayram sonuna kaldı, emekli askerler tepki gösterdi

10 Mayıs 2021 07:23

Tarikat evinde, cübbe ve takkeli fotoğrafları ortaya çıkan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında Milli Savunma Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma haftalardır sonuçlandırılmazken, sürecin Bayram sonrasına kaldığı ifade edildi.

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