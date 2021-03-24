T24 LogoT24 Logo
Spor

CHP Grup Başkanvekili Altay'dan AKP kongresi yorumu: Erdoğan suç ortağı sayısını artırdı

Erdoğan, 50 kişilik MKYK sayısının 75'e yükseltildiğini duyurdu

24 Mart 2021 17:08

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişki olarak, "Erdoğan, 'manifesto kurultayı' olarak ilan ettikleri kongreyi fiyaskoyla sonuçlandırarak, parti yönetimindeki koltuk sayısını artırmak suretiyle de suç ortağı sayısını artırarak tamamladı" dedi.

engin altayakpakp mkykerdoğanakp kongrechp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24