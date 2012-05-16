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Politika

CHP: Genelkurmay Başkanı niye protokolde 3’üncü sırada

Tanrıkulu, "Genelkurmay Başkanı, ana muhalefet partisi başkanından bir sıra önde tutuluyorsa, sivilleşme diye bir şey yoktur" dedi

16 Mayıs 2012 13:04

 

Devlet protokol listesinde ’sivilleşme’ olarak nitelenen değişikliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’dan itiraz geldi.
 
Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, devlet protokol sırasında yapılan düzenlemeyi değerlendirdi.
 
AKP'nin düzenlemeyi "yeni bir sivilleşme hamlesi olarak sunmaya çalıştığını, ancak yapılanan, sorunları makyajlayarak yokmuş gibi göstermeye çalışmak" olduğunu ileri süren Tanrıkulu, şunları kaydetti:
 
"Böylesine titizlikle, özene bezene bir devlet protokolü hazırlanıyorsa ve genelkurmay başkanı, ana muhalefet partisi başkanından bir sıra önde tutuluyorsa, sivilleşme diye bir şey yoktur. Eğer sivil bir devlet protokolü kurulacaksa, seçilmişlerin atanmışların arkasında olması söz konusu bile olmamalı."
 
Modern ülkelerin protokolleri Türkiye'deki kadar önemsemediğini belirten Tanrıkulu, "Devletin azameti, protokol listesinin uzunluğuyla sergilenmeye çalışılmaz. Sivilleşme de sadece askerlerin görünürde geri plana itilmesiyle veya takım elbiselilerin artmasıyla sağlanmaz. Devlet protokolüne yönelik titizlenmeler, resmiyetçiliğin en bariz göstergelerinden biridir. Resmiyetçiliğin bu kadar önemsendiği bir ortamda sivilleşme nasıl sağlanabilir?" ifadelerini kullandı.

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