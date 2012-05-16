Protokolde ilk 10'a giren Diyanet'e Görmez yorumu: Milletin talebi

Yeni devlet protokolünde ilk 10'e giren Diyanet'in başındaki isim Mehmet Görmez "Bu bir ihsan değil milletimizin talebi" dedi.

Milli Savunma Bakanı'nın ilk 10 girememesi, Genelkurmay Başkanı'nın ise 3. sıradaki yerini koruması nedeniyle eleştirilen yeni devlet protokolünde dikkat çeken bir diğer nokta Diyanet'in yeriydi.

Daha önce 51. sırada olduğu listeye 10. sıradan giren kurumun başındaki isim Mehmet Görmez, bunun milletin talebi olduğunu söyledi.

Gözmez, Filistin Başbakan Yardımcısı Muhammed Avad’ı kabulünden sonra gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

”Bizim için mühim olan milletin kalbindeki protokolümüzdür ve millete hizmet etmedeki sıramızdır” değerlendirmesinde bulunan Görmez, bunu daha çok önemsediklerini ve bunun üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

Görmez, ”Bu son gelişme çok tabii, olması gereken, normal bir gelişmedir. Bunu ben şahsen devletin Diyanet’e bir ihsanı olarak değil milletimizin talebi olarak değerlendiriyorum. Tabii ki yine de bütün bu düzenlemeyi yapanlara teşekkür ediyorum” dedi.