CHP Genel Sekreteri Böke: İktidar “şok adımlarına” ve baskıya devam edecek

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Zor Soru” programında Kısa Dalga Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş’ın sorularını yanıtladı. İktidarın bir “rant düzeni” kurduğunu, hesap sorulmasını engellemek için “hukuk devleti”nden uzaklaştığını söyleyen Böke, geceyarısı kararnameleri, HDP’ye kapatma davası gibi 'şok' politikaların devam edeceğini söyledi.

Böke, dokunulmazlıklar, Boğaziçi protestoları, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tutuklanması, HDP’ye yönelik dava, tezkereler, diplomatik gerginlikler gibi iç ve dış politikadaki gelişmeler karşısında “CHP’nin muhafazakar seçmeni ürkütmeyelim” tarzı politika izlediği, “tabanın gerisinde kaldığı” yönündeki eleştirilerle ilgili soruya da yanıt verdi.

"CHP iktidarın dayatıyor olduğunun karşısında başka bir siyasi kültürün mümkün olduğunu yaşatma gayreti içinde" diyen Böke, CHP’nin izlediği politikalarda Türkiye'nin faydasını gözettiğini belirtti.