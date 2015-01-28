CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Nazlı Ilıcak açıklaması: Birileri yamamaya çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Nazlı Ilacak'ın genel seçimlerde milletvekili adayı olacağına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Birileri Nazlı Ilıcak'ı CHP'ye yamamaya çalışıyor" diye konuştu.

Veli Ağbaba, 'Kardeş Belediyecilik Projesi' kapsamında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte bugün Çorum'a geldi.

DHA'nın haberine göre, CHP İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin padişahlık sistemi ile yönetilmek istendiğini savunarak, şöyle dedi: "Türkiye'de kendi hükümetine bütün rolleri dağıtan yöneticinin bir açıklaması var. Demokrasiyi, Türkiye'de çok başlılık var diye ifade ediyor. Çok başlılık ortadan kalkacak diyor. Bunun anlamı şu, ona itaat etmeyenler bana sorun çıkartanlar yok olacak, tek başlılık olacak, o tek başlıda ben olacağım. Demokrasiyi içine sindirememiş bir padişahla yönetilmekle karşı karşıyayız. Demokrasiye bir engel olarak gören, yürütmeyi, yargıyı gereksiz unsular olarak gören demokrasiyi içine sindirmemiş birisi ile yönetilmekle karşı karşıyayız."

Nazlı Ilıcak ididası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bir gazetecinin, Nazlı Ilıcak'ın CHP'ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine, "İktidarın gazeteleri, haram medyası yazıyor. Bizim öyle bir çabamız yok, partimizin böyle bir teklifi ve çağrısı yok. Ama birileri Cumhuriyet Halk Partisi'ne yamamaya çalışıyor. Bizim öyle bir çabamız yok" dedi.

'VIP torpil listesinin tamamı bakan, başbakan, cumhurbaşkanı yakınlarından oluşuyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, VIP olarak kamuoyu ile paylaştıkları torpil listelerini açıklamaya devam edeceklerini de belirterek, "Bu listede yer alan kişilerin tamamı bakan çocukları, milletvekili yakınları, başbakan ve Cumhurbaşkanı yakınlarından oluşuyor. AKP bir konuda ayrım yapmıyor o da şu. AKP'ye oy veren fakir çocuğu da CHP'ye ve MHP'ye oy veren fakir çocuğu da işe almıyor. Kendi milletvekilinin yakınını alıyor, il başkanın yeğenini alıyor. Maalesef yakını işte olmayan milletvekili yok" dedi.