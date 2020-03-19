CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Salgın nedeniyle işten çıkarmalar yasaklanmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma hayatında yer alan milyonlarca işçinin sağlığı için alınması gereken önlemleri 12 maddede sıraladı. Ağbaba, Genel sağlık sigortasını ödeyemediği için sağlık hizmetinden yararlanamayan vatandaşların sağlık ücretinden ücretsiz yararlandırılması ve işten çıkarmaların yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Ağbaba, iktidarın aldığı tedbirlerin yanı sıra işçilerle ilgili alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

İşyerlerinde tedbir amaçlı evden çalışma şekli gündeme getirilmeli. Ancak ilerleyen dönemlerde esnek çalıştırma biçimine dönüşmemesi için gerekli önlemler alınmalı.

Ekonomik ve Sosyal Konseyi acilen toplanmalı. Çalışma hayatında hem istihdamı hem de işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik ek tedbirler alınmalı.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu toplanmalı. Ülke genelinde işçi sağlığını tehdit edebilecek tüm işyerlerinde gerekli risk değerlendirmeleri süratle yapılmalı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ülke genelinde tüm işyerlerinde denetimleri sıklaştırmalı, işyerlerinde gerekli hijyen ve sağlık tedbirlerinin alınıp alınmadığını denetlemeli. Gerekli tedbirlerin alınmadığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkı olduğu vurgulanmalı.

2020 Temmuz’a ertelenmiş olan 50’den az işçi çalışan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hükümleri temmuz ayına kadar beklenmeden derhal uygulamaya konulmalı.

Çalışanlara 14 günlük ücretli izin hakkı sağlanmalı, izinler yıllık izin hakkından düşürülmemeli.

Genel sağlık sigortası borcunu ödeyemediği için sağlık hizmetinden yararlanamayan vatandaşlar sağlık hizmetinden ücretsiz yararlandırılmalı.

Çalışan anne ve babalardan birine bu süreçte ücretli izin verilmeli.