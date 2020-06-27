CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Başkanlarımıza yönelik kumpas girişimleri var

Fındıklı Belediyesi

Rize Fındıklı'da bulunan millet bahçesinin adının 100. Yıl Atatürk Parkı, Millet Kıraathanesi'nin adının Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi olarak değiştirilmesi ve belediyenin Lazca-Hemşince dil kursları açması, yeni yıl etkinliği gibi kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemesi bazı kesimleri ciddi oranda rahatsız etti.

Bu hususta başkanın hali hazırda yürüttüğü görevinden bağımsız, başkan yardımcılığı döneminde yaşamış olduğu bir tartışma yüzünden ‘dini değerleri aşağılamak' iddiasıyla dava açıldı. Geçen yılın Ağustos ayındaki ‘Yeşil Altın, Gümüş Deniz Festivali'nde polisin hiçbir durum yokken havaya ateş açmasının ardından başkanımız olayları sakinleştirme çabası sergilemişken, polisin darp edildiği iddiasıyla rapor alması üzerine başkan hakkında dava açıldı. Bu kumpas girişimleri şimdi kayyum iddialarını konuşulur hale getirmiştir.

Gaziemir Belediyesi

İzmir-Gaziemir Belediye başkanımız Halil Arda kendisine ait olmayan (fake) bir sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı'nın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde yapılmış olan paylaşımlar nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla ifade verdi. Başkanımız hakkında istenilen adli kontrol talebi reddedildi.

Foça Belediyesi

Geçen yıl bir esnafın kurşunlanması olayında, Foça Belediye başkanımız Fatih Gürbüz ile tanışıklığı olmayan şüphelilerin, başkanın telefonuna atmış olduğu bir sms nedeniyle, müşteki sıfatıyla müdahil olduğu soruşturma dosyasında durumu şüpheli sıfatına çevrildi. Hakkında iddianame düzenlendi.

Yalova Belediyesi

Bir belediye personelinin yapmış olduğu usulsüzlüğü (Sayıştay'ın yapmış olduğu denetimlerde dahi gözden kaçmış) fark edip kendisi ihbar eden, belediye hesaplarının incelenmesini kendisi talep eden, hırsızı bulup ihbar eden belediye başkanımız Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı. Belediye meclisindeki ağırlıkları sayesinde seçimde kazanamadığını AKP sonrasında kumpasla kazandı.

Kumluca Belediyesi

Antalya Serik Belediye başkanının bizzat kendisinin dile getirdiği rüşvet iddialarına sessiz kalan hükümet yetkilileri, Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu hakkında sosyal medya üzerinden yapılan birkaç paylaşımı dikkate alarak yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattı. Belediye başkanımız sosyal medya üzerinden gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Menemen Belediyesi

İzmir- Menemen belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu çöp toplama aracı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia edilerek, yandaş medya yayın organlarında haberler yapılarak belediyemiz üzerinde baskı kurmak amaçlandı. Bu hususta hâlihazırda belediyede bulunana müfettişler yandaş medyanın hükümete hedef göstermesi neticesinde ihale hakkında soruşturma başlattı.

TIKLAYIN - Kemal Kılıçdaroğlu: Yargı aracılığıyla belediye başkanlarımıza kumpas kuruyorlar