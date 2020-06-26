Millet bahçesinin adını Atatürk Parkı olarak değiştiren CHP’li belediye başkanına soruşturma

31 Mart seçimlerinde CHP’den Fındıklı Belediye Başkanı seçilen Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye meclisinde alınan kararla AKP döneminde açılan millet bahçesi ve millet kıraathanesinin adını değiştirerek, 100. Yıl Atatürk Parkı yaptı. Ardından da tabelayı değiştirdi.

Belediyenin AKP'de olduğu dönemde yapılan millet bahçesi'nin adını değiştirerek 100. Yıl Atatürk Parkı yapan CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı'na İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Encümen kararı yapılan değişiklik sonrası Çervatoğlu'na dava da açılmıştı.

Belediyenin astığı tabelanın kaldırılması için kaymakamlık talimatıyla konu yargıya taşındı. Bu yargılama devam ederken Çervatoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

"Demokrasi ayıbı"

Sözcü'nün haberine göre İçişleri Bakanlığı’nın hakkında soruşturma başlatmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, soruşturmayı demokrasi ayıbı olarak nitelendirdi. Seçimden sonra halkın talebi doğrultusunda ve meclis kararıyla parkın adının değiştirildiğini ifade eden Çervatoğlu, şöyle konuştu:

"Meclis toplantısında parkın adının 100’üncü Yıl Atatürk Parkı olmasını 8’e 3 çoğunlukla kabul ettik. Yine Millet Kıraathanesi olan yeri biz kültür evine dönüştürdük ve adını da Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi yaptık.

"Kaymakamlık konuyu yargıya taşıdı. Şimdi de İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı. Ama bu kararımızdan geri dönmeyeceğiz.

"Bizim yönetim anlayışımızla ilgili bir durum. İki tür belediyecilik anlayışı var. Birincisi rantçı belediyecilik, ikincisi bizim yaptığımız halkçı ve toplumcu belediyecilik.

"Bu ilçeyi halkla yönetmek için mücadele ediyoruz. Halkın iradesi üstünde hiçbir irade yoktur."