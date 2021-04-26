CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın'dan tam kapanma yorumu: Nerede bu sosyal devlet?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan'da başlayacağını açıkladığı tam kapanmaya ilişkin destek paketi çağrısı yaparak, "Nerede bu sosyal devlet?" dedi.

CHP'li Taşkın sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"Ciddi destek paketleri açıklamadan tam kapanma ilan etmek duyarsızlıktır. Salgını engelleyemeyenler başınızın çaresine bakın diyor. Nerede bu sosyal devlet?"

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