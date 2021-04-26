CHP'li Ağbaba: Tam kapanma ile iş yerlerinin kapanacağı söylendi ama ne işyeri sahipleri ne çalışanlar için bir destekten bahsedildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklaması yaparken iş yeri ve çalışanlar için destekten bahsetmediğine dikkat çekti.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma ile iş yerleri kapanacağı söylendi ama ne işyeri sahipleri ne çalışanlar için bir destekten bahsetmedi. Virüsten ölmeyenler evde açlıkla baş başa bırakılıyor. Tam kapanma tam gelir desteği ve güvencesi ile olur" ifadesini kullandı.

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