CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Yolsuzlukların incelenmesini kolaylaştıralım, cezaları ağırlaştıralım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yalova'daki yolsuzluk soruşturması haberlerine ilişkin, "CHP sizin gönderdiğiniz müfettişlere ihtiyaç duymayan kendi denetimini kendi yapan şeffaf bir parti. Bu yolsuzlukların incelenmesini kolaylaştıralım, cezaları ağırlaştıralım. CHP buna gereken desteği verecek buyurun getirin Meclise" dedi.

Oğuz Kaan Salıcı basın toplantısı düzenlerken, toplantı sonrası gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Salıcı, kurultayda başka adaylar olup olmayacağı sorusuna, "Bize gelmiş olan bir bilgi yok. Genel başkan adayı olmak için ne yapılacağı bellidir. Herhangi bir arkadaşımız adaylık açıklaması yapabilir. Tüzük işliyor. Hiç kimsenin aday olmak istiyorsa ne engelle karşılaşması söz konusu ne de başka bir şey söz konusu. Biz saygıyla karşılarız. Süreç bütün adaylar için aynı şekilde yürür" açıklamasını yaptı.

"Yolsuzlukların incelenmesini kolaylaştıralım, cezaları ağırlaştıralım"

Yalova'daki yolsuzluk soruşturması haberlerine ilişkin konuşan Salıcı, "CHP sizin gönderdiğiniz müfettişlere ihtiyaç duymayan kendi denetimini kendi yapan şeffaf bir parti. Buradan bir şey çıkmaz. Bu yolsuzlukların incelenmesini kolaylaştıralım, cezaları ağırlaştıralım. CHP buna gereken desteği verecek buyurun getirin Meclise" diye konuştu.

"Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanındayız"

"Siyasi ittifaklar 2018 yılında yapılan düzenleme ile girdi hayatımıza ve genel seçimlerde uygulandı. CHP, Saadet ve İYİ Parti ile Millet İttifakını oluşturdu. Sonra bir yerel seçim sürecine girildi. Burada ise ittifakları düzenleyen bir şey yok. Şimdi meseleye şuradan bakalım. Yerel seçimde siz belediye başkanı seçiyorsunuz. Sonuçta bizim adaylarımız AKP'li yurttaşlardan da oy istedi ve aldı. MHP'ye oy veren, gönül veren yurttaşlardan da oy aldı. Ortada demokrasiden yana olanlar ve demokrasinin karşısında olanlar tek adam rejimini destekleyenler var. Bir siyasi mücadele var. Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında oluyoruz. İlk seçimler geldiğinde demokrasiden yana olan yurttaşlarımız gereken cevabı verecektir"