CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, sine-i millet senaryosunu değerlendirdi: 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiş olmuyor ki…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Millet İttifakı’nın sine-i millete dönmesi yönündeki çağrılarıyla “tam bir algı kampanyası” yapıldığını söyledi. “Bu ve gerçekten iyi niyetli olanları da etkiliyor” diyen Kuşoğlu, olası senaryoyu değerlendirerek, CHP’nin “Meclis'ten kaçmakla, milletin verdiği iradeye sahip olmamakla suçlanabileceğini” ifade etti.

Kuşoğlu, “Seçim bundan sonra ister zamanında ister önce yapılsın, Millet İttifakı tarafından kazanılacaktır. Sokağa gerek olmaksızın demokratik usullerle bu ülkeyi Ortadoğulu yapmak isteyen zihniyetten kurtulacağız!” dedi.

Sözcü’den Rahmi Turan’a konuşan Kuşoğlu, şunları kaydetti:

“Sosyal medyada bir kampanya var. Muhalefet sine-i millete dönsün, diye… Tam bir algı kampanyası bu ve gerçekten iyi niyetli olanları da etkiliyor. Örneğin, CHP sine-i millet kararı alırsa ne olacak? CHP'nin 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiş olmuyor ki… TBMM Genel Kurulu'nun bu istifaları kabul etmesi veya onaylaması gerekiyor. Peki, sorun çıkmadan onaylansa bile Erdoğan ve AKP hemen erken seçim kararı mı alacaklar? Böyle bir zorunluluk yok! Normal olan ‘ara seçim' kararı alınması ve ara seçime gidilmesi… Erken seçime gitmeyip, prosüdür gereği ara seçime gidildiğinde kim ne diyecek? Medyanın yüzde 80'inden fazlası iktidar tarafından kontrol edildiği için CHP niçin sine-i millete gittiğini dahi anlatamayacak. Meclis'ten kaçmakla, milletin verdiği iradeye sahip olmamakla suçlanacak!

TBMM'nin sağladığı iletişim ve sosyal olanaklar kesileceği için, parti bir araya gelmekte ve sesini duyurmakta zorlanacak. Bir süre sonra Hazine desteği de kesileceği için partinin mücadele gücü sıfırlanacak. CHP'ye sine-i millet tavsiyesinde bulunanlar CHP yönetimini suçlamaya başlayacaklar.

Seçim bundan sonra ister zamanında ister önce yapılsın, Millet İttifakı tarafından kazanılacaktır. Sokağa gerek olmaksızın demokratik usullerle bu ülkeyi Ortadoğulu yapmak isteyen zihniyetten kurtulacağız!”

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