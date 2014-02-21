CHP Gençlik Kolları Başkanı'ndan, parti yöneticilerine suçlama

Hikmet Durgun/ Mersin

CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Babayiğit, kesinleşen belediye meclis üyesi adayları listesinde gençlik kollarına ait kotaların, üst düzey partililerin çocukları ve akrabaları için kullanıldığını iddia etti.

Babayiğit, Facebook adresi üzerinden partisini eleştirdi. Babayiğit, belediye meclis üyesi listelerinde gençliğin hakkının yendiğini savundu. Gençlik Kolları teşkilatına ayrılan kontenjanın, teşkilat dışından üst düzey parti yetkililerinin çocukları ve akrabalarına kullandırtıldığını ileri süren Babayiğit, Facebook sayfasında, "Ben olamıyorum, kızım gençlik kotasından aday yapılsın. Ama onun da yaşı tutmuyor, bari kadın kotasından eşimi yazın' diyen emek hırsızları muradınıza erdiniz mi? Listelerde gençliğin adı yine iç edildi. Emek hırsızlarından bunun hesabını soracağız. Devrim kendi evlatlarını yedi, meselenin özü budur" diye yazdı.

Babayiğit şöyle devam etti:

“Varsın, büyüklerimiz bizi yok saysınlar, ötekileştirsinler. Varsın, Gençlik Kolları’na ait kotaları kendi oğulları, kızları, kardeşleri, yeğenleri için kullansınlar. Varsın, 'küçük olsun benim olsun' diyerek ellerini ovuşturup siyaset kurumunu ekmek kapısı gibi görmeye devam etsinler. Biz de bu rantçıların, fırsatçıların, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin, emek hırsızlarının daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Partimiz kendi gençliğinden korkarken, biz yine de bedeli ne olursa olsun, sol düşüncemizden, memleket sevdamızdan ve partimizi, ülke siyasetini gençleştirme kavgamızdan vazgeçmeyeceğiz. Ülkenin dört bir yanında gece gündüz demeden, ceplerinde beş kuruş bile para olmadan, yeri geldiğinde yürüyerek gelip giderek, yeri geldiğinde aç susuz kalarak daha adil, daha eşit, daha özgür ve daha güzel bir Türkiye kurma hayali peşinde koşan değerli arkadaşlarımla omuz omuza mücadele etmekten onur duyuyorum.”