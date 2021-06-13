CHP Esnaf Masası'nın Siirt, Bitlis, Bingöl ve Muş ziyaretlerine katılan Tanrıkulu: Bölgede CHP'ye sempati giderek artıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin Esnaf Masası vekillerinin Siirt, Bitlis, Bingöl ve Muş ziyaretlerine katıldı. Tanrıkulu, “CHP’nin çözümlerini anlatmak için buradayız. Demokrasi zeminini dostlarımızla daha da güçlendirmek için buradayız. O desteği de alıyoruz. İnsanların gözlerinde CHP’ye karşı sempati ve ilgi de var, bölgede, giderek artan” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası heyetine katılan CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, Siirt, Bitlis, Bingöl ve Muş’u ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi.

Bu illerdeki işsizlik oranlarına dikkat çeken Tanrıkulu, CHP’nin iktidara gelmesi halinde bölgedeki illerde işsizlik oranını düşüreceklerini ve en azından Türkiye’nin genel seviyesine çekeceklerini söyleyerek, “Burada gördük. Türkiye’de her üç gençten birisi işsizse, burada her üç gençten ikisi işsiz. İki kat daha fazla işsizlik oranı var” dedi.

“Güvenlik eksenli politikalar derin izler yaratıyor”

Tanrıkulu, işsizliğin gençleri intihara sürüklediğini vurgulayarak, “Silvan ilçesinde son bir yıl içinde 20 genç yaşamını yitirdi, intihar etti” dedi. Tanrıkulu, şunları söyledi:

“Hukuk, özgürlük, Kürt meselesi daha da derinleşerek ve daha da karmaşık hale gelerek maalesef insanları umutsuzluğa sevk etmiş durumda. Hükümetin bugün yürüttüğü sadece güvenlik eksenli politikalar, yurttaşlarımızda derin izler yaratıyor. Özellikle kayyum politikası, siyasetin baskılanması, kapatma davası, düşmanlaştırma politikasının derin izleri var yurttaşlarımızda. Biz dayanışma için buradayız. CHP’nin çözümlerini anlatmak için buradayız. Demokrasi zeminini dostlarımızla daha da güçlendirmek için buradayız. O desteği de alıyoruz. İnsanların gözlerinde CHP’ye karşı sempati ve ilgi de var, bölgede, giderek artan.”