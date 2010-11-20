CHP, eski partililere kapılarını açtı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarının büyük ölçüde üyelerle yapılacak önseçimle belirleneceğini açıklarken, üye kayıtlarını arttırma kampanyası başlatıldı. Kapılar aralarında eski kültür bakanı Fikri Sağlar’ın da bulunduğu bazı eski partililere açılırken, CHP genel merkezinin girişine üye kayıt masası kuruldu.





Kılıçdaroğlu’nun bugün Diyarbakır’da eski baro başkanı Sezgin Tanrıkulu’ya CHP rozeti takması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, önseçim beklentisi nedeniyle yeni üye kaydında isteksiz davranan il başkanlarını “Bundan böyle üye kayıtları il başkanlarının başarısı açısından en önemli kıstaslarımız arasında yer alacak” diye uyardı. Kılıçdaroğlu, yeni yılda ABD’ye gitmeyi planlıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abant toplantısında yaptığı milletvekili adaylarının “üyelerle önseçim” yapılarak belirleneceğine ilişkin açıklaması örgütleri hareketlendirdi. Bazı il başkanları üyelerle önseçimin bazı sakıncalarına dikkat çekerek, delegelerle önseçim yapılmasını istedi. Bazı illerde de milletvekili adaylarını belirleyecek üye yapısının değişmesinden çekinildiği için üye kaydı yapılmadığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu, “il başkanlarının performansının ölçülmesi konusunda üye kaydının en önemli kıstaslardan biri olacağı”nı vurgulayarak örgütleri uyardı.

Yurtdışında da dernek örgütlenmeleri yaygınlaşmaya başladı. Kılıçdaroğlu, gönüllülerin Londra’da bir dernek kurduğunu, New York’ta da kurulmak üzere olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, “Yeni CHP, gençleşen, kadınların siyasete katılım oranındaki artışıyla herkesi şaşırtacak bir CHP olacak” mesajı verdi. CHP’nin şu anda 800 bin dolayında üyesi bulunuyor.

CHP’ye üye olmak isteyenlerin CHP il ve ilçe örgütlerine başvurmaları gerekiyordu. Ancak gelen yoğun istekler üzerine CHP genel merkez binasının girişinde de bir üye kayıt masası oluşturuldu. CHP genel merkezine gelen yurttaşlar buradan da üyelik başvurusu yapabilecek.



Fikri Sağlar dönüyor

Deniz Baykal’ın genel başkanlığı döneminde partiden kopan ya da ihraç edilen bazı isimler de dönmeye hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu bir süre önce eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin’le görüşmüştü. Eski bakanlardan Fikri Sağlar ile eski Gaziantep belediye başkanı Celal Doğan’ın da CHP’ye dönmek istediği öğrenildi.

Sağlar’ın üyelik başvurusunda bulunduğu, başvurusunun ilk PM toplantısında ele alınacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu dönmek isteyenlere “Partiye üye olmak ve hizmet etmek istiyorsanız gelin, kimse milletvekili adaylığı garantisi beklemesin” mesajı verdi.



Bardakoğlu beklentisi

CHP kulislerinde, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’nun partiye davet edilebileceği beklentisi de yaygınlaştı. Kılıçdaroğlu, 11 Ekim günü Bardakoğlu ile bir yemekte bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu, Ali Bardakoğlu’nu görevden ayrıldıktan sonra arayıp aramadığı sorusu üzerine “Henüz aramadım, olay çok yeni” dedi. Kılıçdaroğlu, “Kendisini CHP’de politika yapmaya çağıracak mısınız” sorusu üzerine de “Kendi takdirleridir. Biz mutlu oluruz” demekle yetindi.



