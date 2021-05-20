CHP, eski bakan Ruhsar Pekcan hakkında Meclis soruşturma önergesi hazırladı

CHP, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında, görevindeyken aile şirketinden bakanlığa dezenfektan satın alınmasına ilişkin, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma önergesi hazırladı. Önerge verilebilmesi için en az 301 milletvekilinin imzası gerekiyor. Pekcan hakkında 'yolsuzluk' araştırma önergeleri AKP ve MHP'li vekiller tarafından kabul edilmemişti.

CHP’nin Ruhsar Pekcan ile ilgili soruşturma komisyonu kurulması için imzaya açtığı önergenin gerekçesinde, kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan sattığı belirtildi. İmzaya açılan soruşturma önergesi şöyle:

“Ruhsar Pekcan görevi gereği bakanlığın yaptığı ihalelerle ilgili bütün gizli-açık bilgilere sahip durumdadır. Dolayısıyla bu tür bir satın alma veya ihalede yeterli rekabetin oluştuğundan söz edilemez. Hem ürünün fahiş bir fiyattan satın alındığı iddiası hem de satın almanın, ihaleyle ilgili her türlü gizli bilgiye sahip olan bakanın ortağı olduğu firmadan yapılmış olması Türk Ceza Kanunu’nun 235’inci maddesinde tanımlanan ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçunun işlendiği iddiasını güçlendirmektedir.

Ayrıca eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kamunun zararına neden olduğu ve ortağı olduğu şirkete haksız menfaat sağladığı gözlenmektedir. Bu da TCK’nın ‘görevi kötüye kullanma’ başlıklı 257’nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçu oluşturmaktadır.”

CHP, soruşturma önergesi verilebilmesi için en az 301 milletvekilinin imzası gerektiği için hazırladığı önergeyi diğer partilerin de imzasına açtı.

TIKLAYIN: 'Eski Bakan Pekcan' ve 'yolsuzluk araştırılması' önerileri TBMM'de kabul edilmedi