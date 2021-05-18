'Eski Bakan Pekcan' ve 'yolsuzluk araştırılması' önerileri TBMM'de kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, muhalefet partilerinin, 'Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan' ile 'nüfuzun ve görevin kötüye kullanılması ile artan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması' grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı. İlk olarak İyi Parti'nin, "nüfuzun ve görevin kötüye kullanılması ile artan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AKP'nin, 19 yılın sonunda yolsuzluk konusunda sınıfta kaldığını savundu.

Öztürk, son dönemlerde Türkiye'de hem kendine emanet edilen kamu gücünü kötüye kullananların hem de kamu gücünü kullananlara yakın olduğunu iddia ederek, menfaat sağlamaya çalışanların sayısında artış yaşandığını belirtti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, İyi Parti'nin grup önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

"Kendi bakanlığına mal satan bakan"

Daha sonra CHP'nin, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki iddiaların araştırılması" ile ilgili grup önerisi ele alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Pekcan'ın, "kendi bakanlığına mal satan bir bakan" olarak tarihe geçtiğini savundu.

Demokrasi ve şeffaflık için hesap sorulmasını isteyen Öztunç, "Maske takmayan vatandaşa ceza yazılıyor ama kendi şirketinden bakanlığına mal satan biri yargılanamıyor. Gelecek nesillerde 'Malı götür, nasıl olsa bir şey olmuyor.' algısı oluşuyor. Bu önergeye, Meclisin onuru için kabul oyu vermenizi talep ediyorum" diye konuştu.

CHP'nin teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Bunların yanında HDP'nin, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yol açtığı kamu zararları" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi ile İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de kabul edilmedi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi 20 Mayıs perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.