CHP: Erdoğan'ın kongre konuşması hukuka meydan okumaktır

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın AKP kongresinde yaptığı konuşmaya tepki göstererek ”Bir Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti kongresinde genel başkan gibi konuşması hukuku tanımazlıktır, hukuka meydan okumaktır” dedi.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç Cumhurbaşkanı ve Başbakan Erdoğan’ı Anayasa'yı ihlâl etmekle suçladı.

Koç, Yüksek Seçim Kurulu’nun 15 Ağustos’ta seçim sonuçlarını ilân etmesinin ardından Erdoğan’ın Genel Başkanlık ve Başbakanlık görevinin sona erdiğini belirterek 'Kongre hukuksuz' dedi.

Koç, “AKP Kongresi hukuksuz bir süreç içinde toplanmıştır. 15 Ağustos’ta seçim sonuçlarının ilan edilmesiyle Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bugün AKP Kongresi'ne katılmıştır. Bir Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti kongresinde genel başkan gibi konuşması hukuk tanımazlıktır, hukuka meydan okumaktır” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın CHP’ye yönelik sözlerini de eleştiren Haluk Koç “Cumhurbaşkanı kongrede ana muhalefet partisine ağzına geleni söyleme hakkını bulmaktadır. Rejimin adını koymak gerekir. Bu vahim bir tablo.” dedi.

‘Kuzey Kore görüntülerine karnımız tok’

AKP Kongresi’nin düzenli ve intizamlı olduğu yorumları yapıldığını belirten Haluk Koç ”Kuzey Kore görüntülerine karnımız tok. Bu disiplin değil tam biatın şekillendiği bir fotoğraftır” yorumunu yaptı. Haluk Koç AK Parti Kongresi'nde bazı basın yayın organlarına akreditasyon yapılmamasını da eleştirdi.

CHP yemin töreninde ne yapacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir röportajda yemin törenine bireysel olarak katılmayacağını açıkladığı hatırlatılarak CHP’nin resmi tavrının ne olacağının sorulması üzerine ise Haluk Koç “ Anayasayı ihlal eden biri anayasaya sadakat yemini edecek. Millet iradesine değil hukuk devletinin iğfal edilmesine, hukukun içinin boşaltılmasına karşıyız” dedi.

Meclis’teki yemin töreninde CHP’nin tavrının ne olacağı da MYK’da değerlendirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmayacağı iddia ediliyor ancak CHP lideri partisinin yemin törenine ilişkin kesin tutumunu bir basın toplantısıyla İstanbul'da açıklayacak.

Davuto ğlu ile ilişkiler nasıl olacak?

CHP Genel Başkanı Haluk Koç "Davutoğlu’na Genel Başkan seçildikten sonra kutlama mesajı gönderecek misiniz? Başbakanlığı döneminde Davutoğlu ile ilişkiler nasıl olacak?”sorusunu da yanıtladı:

"Yok birbirlerinden farkı, hepsi Osmanlı Bankası. Bizim derdimiz kişilerle değil hukuk ve Anayasa tanımazlıkla. Hukuka saygılı oldukları ölçüde saygılı oluruz.”