CHP: Erdoğan gerçek malvarlığını açıklasın

Baykal eşinin malvarlığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, "Başbakan gerçek olarak bir an önce mal varlığını açıklamalıdır" dedi.Selvi, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında toplumun sorunlarının her geçen gün arttığını ifade ederek, bunun nedeninin AK Parti iktidarının yanlış uygulamaları olduğunu savundu.AK Parti'nin TBMM'de çoğunluğuna karşın toplumun sorunlarına çözüm üretemediğini, başta ekonomi ve dış politika olmak üzere tüm alanlarda "zafiyet içinde olduğunu" ileri süren Selvi, "Sanal gündemler oluşturarak, başkalarını suçlayarak, bağırarak, çağırarak sorunların çözülemeyeceğini artık halkımız görmüştür" dedi.Selvi, AK Parti'ye iyi niyetle ve umutla oy verenlerin bile artık sabrının tükendiğini ifade ederek, "Artık Pandora'nın kutusu açılmıştır.Yolsuzluk, vurgun, çıkar dişleri açık seçik ortaya çıkmıştır. İşsizlik, yolsuzluk, yoksulluk artık kalıcı hale gelmiştir" diye konuştu.Emeklilerin sorunlarına da değinen Selvi, iktidarın toplumun bu kesime verdiği sözleri yerine getirmediğini ve sorunlara çare üretemediğini söyledi. Selvi, hükümetin emeklilere yönelik iyileştirme uygulamalarını hayata geçirmesi gerektiğini belirterek, Ramazan Bayramı öncesinde de ek ödeme yapılmasını istedi.Esnafa yönelik "Cansuyu" adı verilen krediyi de eleştiren Selvi, uygulamadan yararlanma koşullarının ağır olduğunu belirtti. Selvi, bu projeden yararlanmanın mümkün olmadığını ifade etti.Dünyanın global bir ekonomik krizin etkisi altına girdiğini anlatan Selvi, şöyle konuştu:"Türkiye yönetilememektedir, sürüklenmektedir. Bütün yük oy verenlerin, emekçi kesimlerin sırtına yüklenmiştir. Türkiye maalesef, global krizin yaşandığı bu önemli dönemde, AKP gibi deneyimsiz, temel politikası teslimiyet olan bir iktidarla yönetiliyor. Türkiye'nin önünü tıkayan budur. Önlem almamış, uluslararası finans kuruluşlarının talimatlarını yerine getirmeyi maharet saymışlardır. Dünyada başlayan kriz için Türkiye'de alınan bir önlem yoktur."Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Selvi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün büyükelçilere verdiği iftar yemeğinde muhalefete yönelik sözleri hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine "Hiç kimsenin CHP'yi suçlamaya hakkı yoktur. Çizilen pembe tabloların bu ülkenin insanlarına ne kadar pahalıya patladığını herkesin görmesi lazım" dedi.Selvi, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mal beyanına ilişkin tartışmalara ilişkin bir soru üzerine de "başkalarını karalamaya kalkanların kendi gerçek mal beyanlarını açıklamaları gerektiğini" söyledi. Selvi, "Başbakan, gerçek olarak bir an önce mal varlığını açıklamalıdır" dedi.