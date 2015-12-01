T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP: Elçi'nin öldürüldüğü yerde deliller ortalıkta duruyor, bölge kontrol altına alınmalıydı

CHP'li Naci Sapan, Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yere rapor hazırlamak için gitti

01 Aralık 2015 09:49

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü yerde savcı ve polislere ateş açılması sebebiyle olay yeri incelenemedi. CHP milletvekili Naci Sapan, olay yerinde inceleme yapmak için gittiğinde çocukların oyun oynadığını, olay yeri inceleme numaratörlerinin çocuklar tarafından toplandığını anlattı.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Sapan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim etmek için hazırladığı rapordaki gözlemleri şöyle:

“Olayı incelemeye, 2 polisi katleden taksiden inen şahıslardan başlanmalı. Bu şahısların, Elçi’nin basın açıklaması yaptığı yere yönelmelerinin nedeni, nasıl olup da onlarca kez ateş edilmesine rağmen vurulmadıkları tüm detaylarıyla incelenmeli. Polisler kaçan şahıslara, karşıdan gelirken onlarca kez ateş ediyor. Oradaki kepenkler ve duvarlar incelendiği zaman sadece birkaç kurşun izi görülüyor. Onların da ne zamandan kaldığı belli değil. Ancak kaçanların birinin girdiği sokakta bir minibüs var, minibüste yüzlerce kurşun izi dikkat çekiyor. 

 

"Çocuklar oyun oynuyor"

 

Çok iyi bir inceleme yaparak delilere ulaşma ihtimali artık ortadan kalkmış görünüyor. Elçi’nin öldürülmesinin ardından, olayın aydınlanması için bölge kontrol altına alınmalıydı. Ancak olay yerine gittiğimizde, herhangi bir önlem alınmadan, oranın yaya geçişine açıldığını fark ettik. Elçi’nin öldürüldüğü yerden yüzlerce insan gelip geçiyor. Olay yeri inceleme numaratörleri konmuş ancak sahipsiz. Biz oradayken, numaratörleri orada oyun oynayan çocuklar topluyordu. Halen Elçi’nin kanı düştüğü yerde duruyor. Şimdiye kadar gerekli deliller toparlanmamışsa, ölümüne sebep olan kurşun çekirdeği bulunamamışsa, bundan sonra bulma ihtimali çok düşük.” 

ETİKETLER

tahir elçi cinayetinaci kapanchpkemal kılıçdaroğluolay yeridelilnerede

İlgili Haberler

Tahir Elçi’nin öldürüldüğü bölgede inceleme yapan heyete ateş açıldı!

Saldırıda iki polis memuru hafif yaralandı

Tahir Elçi'nin vurulduğu yerde 55 dakika inceleme yapılabildi, 43 parça delil toplandı

Savcılık kaynakları 2 polisin şehit olduğu birinci olayın, ikinci olayı tetiklediğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24