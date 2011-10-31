CHP Ecevit'in evini satın alıyor

T24

Yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, MYK'da başta Van'da meydana gelen deprem olmak üzere gündemdeki konuların ele alındığı bildirildi.MYK'da, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in bağışladığı konutunun, yeni sahibi tarafından satılacağı bilgisinin de değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, CHP'nin de eski genel başkanlarından olan Ecevit'in konutunun satın alınarak Bülent Ecevit Vakfı'na tahsis edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.Açıklamada, toplantıda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın birinci günü Van'a gerçekleştireceği ziyaretin de değerlendirildiği aktarıldı.MYK'nın 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerinin iptalini de ele alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Toplantıda, Hükümetin Cumhuriyet Bayramı törenlerini yasaklaması üzerine halkın özgür iradesiyle Cumhuriyete sahip çıktığını ve CHP'nin de aktif katılımıyla Cumhuriyetin şehitlerini, depremde hayatını kaybedenleri anarak, asker, sivil yaralıları unutmadan saygıyla, sevgiyle, coşkuyla kutlanabildiğine dikkat çekildi. Bu arada düğüne, törene, resepsiyona gidenlerin depremi gerekçe göstererek Cumhuriyetin kutlanmasını yasaklaması kınandı ve bu kararı alanların günlerdir törenlere hazırlanan öğrencilere, 88 yıldan bu yana Cumhuriyeti alkışlayanlara verecek hesabı bulunduğu belirtildi.”Açıklamada, MYK toplantısında bazı örgütsel çalışmaların yanı sıra yeni anayasa, terör ve dış ilişkiler konularının da değerlendirildiği kaydedildi.